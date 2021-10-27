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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç Vizyon’dan gençlere Erzurum gezisi

İHA

Pandemi nedeniyle ara verilen ara verilen yüz yüze eğitimin tekrar başlamasıyla beraber kolları sıvayan AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları ÜNİAK teşkilatı öğrenci kulübü olan Genç Vizyon Kulübü yeni dönemde öğrencilere "Kampüse hoş geldin" etkinliği kapsamında ücretsiz Erzurum gezisi etkinliği düzenlendi.

Genç Vizyon’dan gençlere Erzurum gezisi

Pandemi nedeniyle ara verilen ara verilen yüz yüze eğitimin tekrar başlamasıyla beraber kolları sıvayan AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları ÜNİAK teşkilatı öğrenci kulübü olan Genç Vizyon Kulübü yeni dönemde öğrencilere “Kampüse hoş geldin” etkinliği kapsamında ücretsiz Erzurum gezisi etkinliği düzenlendi.
Gezide Erzurum’un Sembol mekânlarından olan Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Ulu Cami, Aziziye ve Mecidiye Tabyaları ve Palandöken Dağı gezildi. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleşen geziye, yoğun bir öğrenci katılımı gerçekleşti.
Etkinliğe katılan gençler “Arkadaşlarımızla beraber bugün çok güzel ve eğlenceli bir zaman geçirdik burada emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu etkinlikle Erzurum’un simgelerini daha yakından tanıma ve bilgi etme fırsatıyla beraber uzun süredir devam eden Pandeminin de vermiş olduğu stresi arkadaşlarımızla beraber burada atmış olduk” ifadelerini kullandılar.
Gezi programının ardından Olimpiyat parkında mola veren Gençler, Genç Vizyon kulübünün hazırlamış olduğu eğlence programına katıldılar. Burada gençler horon oynayıp, halay çekerek eğlenceli vakit geçirdiler.
Programın sonunda Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı M. Gökberk Kocaaliler, “Başta bu etkinliğin Uzun süredir Pandemi süreci yaşan genç kardeşlerimizin yeni eğitim yılında daha hızlı adapte olmaları için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Program boyunca karşılaştığım renkli görüntüler beni bir hayli heyecanlandırdı. Erzurum ‘da ihtiyaç duydukları her anda bütün imkanlarımız ile gençlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz Genç kardeşlerimiz için verimli oldukça olduğunu düşündüğüm bu güzel yapılmasında katkısı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanımız Mehmet Emin Öz’e ve ÜNİAK Teşkilatımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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