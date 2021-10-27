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Minikler 'Bilim Erzurum' ile geleceğe hazırlanıyor

İHA

Minikler 'Bilim Erzurum' ile geleceğe hazırlanıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Bilim Fest Erzurum’ etkinlikleri bugün başladı. Etkinliğin ilk ziyaretçileri ise ilk ve ortaokul öğrencileri oldu.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği Bilim Fest Erzurum etkinlikleri bugün başladı. Erzurum Bilim Evinde düzenlenen etkinliklerde birçok teknolojik ürün tanıtıldı. Aralarında ödüllü teknolojik araçların da bulunduğu etkinliğin ise ilk ziyaretçileri ilk ve ortaokul öğrencileri oldu. Bugün itibariyle başlayan etkinlikler 29 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.
Bilim Erzurum’u ziyarete gelen öğrencilere burada öğrenecekleri bilgiler ile geleceğe yön vereceklerini belirten Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, “Burada bugün dahil 3 gün yani Cuma gününe kadar Bilim Erzurum’da, birçok bilim deneyi bilimsel etkinlik, eğlenceli deneyler yapacaksınız. Aslında okullarınızda öğrenmiş olduğunuz birçok teorik bilgiyi burada deneyeceksiniz. Bildiğiniz gibi birçok şey anlatılır ama anlatılan şeyleri çabuk unuturuz. Yaptığımız ve gördüğümüz zaman daha çabuk öğreniriz ve unutmayız. Burada yapmış olacağınız deneylerle hem eğleneceksiniz hem de geleceğe öğrenmiş olduğunuz bilgilerle daha iyi hazırlanacaksınız. Sizler geleceğin bilim insanları ve mühendisleri olacaksınız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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