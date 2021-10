Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına Sekmen mührü

AK Parti’nin Şırnak’ta organize ettiği “3. Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı”na Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen damgası vuruldu. Başkan Sekmen, 22 ilden 194 belediye başkanının katıldığı değerlendirme toplantısında adeta teşekkür yağmuruna tutuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda söz alan bölge belediye başkanları, ihtiyaç duydukları her anda ve her alanda yanlarında Mehmet Sekmen’i bulduklarını belirterek, Başkan Sekmen’in, bölgede kendilerine sürekli öncülük edip, ağabeylik yaptığının altını çizdiler. Toplantıda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen’den sürekli övgüyle bahsedildiğini gören Yerel Yönetimler Başkanı Özhaseki ise, memnuniyetini Sekmen’i alkışlatarak gösterdi.

Başkanlığını Mehmet Özhaseki Yaptı

AK Parti 3. Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında gerçekleşti. AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’ın da katıldığı bölge toplantısına Şırnak Belediyesi ev sahipliği yaptı. Bölge toplantısına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in yanında ilçe belediye başkanlarının neredeyse tamamı katıldı.

Belediye Başkanlarından Sekmen’e Teşekkür

Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Hakkâri, Ağrı, Van, Bitlis, Bingöl, Batman, Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Tunceli, Mardin, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Muş, Siirt ve Iğdır'dan gelen belediye başkanlarının katıldığı toplantının değerlendirme, istişare ve müzakere bölümünde ise, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e adeta teşekkür yağmuru yağdı. Toplantıda görüş, öneri, talep ve beklentilerini dile getirmek için söz alan bölgedeki il ve ilçe belediye başkanları, aynı zamanda Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı olan Sekmen’e övgüler dizdi. İhtiyaç duydukları her anda yanlarında Başkan Sekmen’i bulduklarını kaydeden il ve ilçe belediye başkanları, “Mehmet Sekmen Başkanımızın kapısını ne zaman çaldıysak, yanımızda bulduk. Bize her konuda destek oldu, yardım eli uzattı, öncülük etti, yol gösterdi. Kendisine minnettarız” dediler.

Bölge toplantısının müzakere bölümünde Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir de söz aldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’un da katıldığı oturumda konuşan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Dadaşkent’te Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü oluşturmayı arzu ettiklerini söyledi.

Orhan: “bizler çok şanslıyız”

Başkan Orhan, konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen için de özel bir parantez açtı. Başkan Sekmen’in sadece Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin değil, adeta bölgenin belediye başkanı olduğunu vurgulayan Orhan, “Erzurum’daki ilçe belediye başkanları olarak bizler çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü Sayın Mehmet Sekmen gibi bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Tecrübeleriyle, yardım ve destekleriyle her zaman yanımızda ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Burada görüyoruz ki, Sekmen Başkanımız sadece bizim değil, bölgemizdeki diğer illerin ve ilçelerin belediye başkanlarının gönlünde de taht kurmuş. Bu vesileyle bizim de kendisine şükran borçlu olduğumuzu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Özhaseki Sekmen’i örnek gösterdi

Bölge belediye başkanlarının yanında Erzurum’daki ilçe belediye başkanlarının da Sekmen hakkındaki övgü dolu sözleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’yi de memnun etti. Mehmet Sekmen’in yerel yöneticilikte marka bir isim olduğuna vurgu yapan Özhaseki, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey’e gösterilen ilgi ve teveccühten bizler de çok mutlu olduk. Anlaşılan o ki, Sekmen Başkan bölgeyle ilgili olarak bizim mesuliyetlerimizi üstlenmiş, sorumluluklarımıza ortak olmuş. İşte biz bütün Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan bunu bekliyoruz. Biz de gayretinden, gerek Erzurum’daki ilçe belediyelerine ve gerekse bölge belediyelerine karşı sergilediği bu yaklaşımından dolayı Mehmet Sekmen Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

