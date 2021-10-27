Bölge Müdürü Yavuz; Ortabahçe sulama sahasında incelemede bulundu

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz beraberindeki heyet ile birlikte Ortabahçe Sulaması inşaatında incelemelerde bulundu.

Erzurum Ortabahçe şantiye sahasında incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Yavuz Yüklenici firma yetkililerinden Ortabahçe inşaatında gelinen seviye hakkında bilgi aldı.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün ekibimiz ile birlikte Yapım çalışmaları devam eden Ortabahçe inşaatında incelemelerde bulunduk. Sulama projelerimiz Erzurum’umuz için çok büyük öneme sahiptir. Bundan dolayı çalışmaları devam eden Ortabahçe Sulaması işimiz kapsamında çalışmalara hız veriyoruz. Bir an evvel projenin faydaya dönüşmesi için gayretlerimizi artıracağız. İnşallah çalışmalar tamamlandığında 63 bin 070 dekar alanın sulamaya açarak, sulu tarım ile birlikte üreticimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz” dedi.

Erzurum Ortabahçe sulaması işinin tamamlanması ile milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yaklaşık 38 Milyon TL katkı sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.