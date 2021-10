Aydemir: ‘2022 bütçesi de yatırım bütçesidir’ ‘Hakkı, adaleti üstün tutan bir ekibiz’ Muhalefetin tekrarlarına tepki 2022 Bütçesini değerlendirdi Aydemir’den Şener’e hak teslimi çağrısı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesine ilişkin tespitlerini paylaştı.

Aydemir 2022 yılı bütçesi geneli üzerine yaptığı değerlendirmede, AK Parti’nin hayata geçirdiği 20 bütçenin halkın bütçesi olduğuna vurgu ile, yerel yönetimleri dahi başaramayanlara ülke bütçesinin teslim edilemeyeceğine işaret etti.

Aydemir’den Fuat Oktay ve ekibine teşekkür

Komisyondaki değerlendirmesinde muhalefetin bütçeyi Saray Bütçesi halinde takdimine tepki gösteren Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür ederek, ‘Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız şahsında bütün heyete saygı sunuyorum. Size hakikaten minnettarız. Çalışmalarımızı biliyoruz, gayretlerinizi biliyoruz. Hep altını çiziyoruz ki, ‘kişi kendi gibi bilir işi’. Bu, saray bütçesinden filan bahsediyorlar ya kafalarındaki saray “şaşaayı, debdebeyi” ifade ediyor çünkü onlar öyle bir şeyi inşa ederler. Oysa bizim Külliye ’de sadece ve sadece çalışan, emek sarf eden, halkı düşünen, millet için gecesini gündüzünü tefrik etmeden gayret koyan insanlarımız var. Onların şahidiyim, birebir biliyorum. Dolayısıyla burada hak teslimi bağlamında teşekkür ediyorum.’ diye konuştu.

CHP’nin ekmek karnesi dağıttığı dönemler

Sunumunda CHP döneminde ekmek karnesi dağıtımı ve oluşan kuyrukları hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Bundan birkaç gün önce bu ülkede ekmeğin karneyle dağıtıldığı zaman diliminin yıl dönümüydü. Ben bir televizyon programına çıktım, orada muhalif dili ifade eden bir sunucu vardı, onunla karşılıklı konuşuyoruz; ben buna bir vurgu yaptım, ekmeğin karneyle dağıtıldığı zaman dilimine vurgu yaptım. O arkadaşımız şunu söyledi bana: “İyi de o yıllarda savaş vardı filan, yani onunla bugünkü hali kıyaslamamak lazım. ” dedi. Ben de ona teşekkür ettim, sağol dedim, Hakikaten doğru söylüyorsun. Ancak pandemi şartlarını hiç orta yere koymuyorsun, dünyanın içinde bulunduğu müflis hâli iktisadi yönden hiç ortaya koymuyorsun, sadece Türkiye’nin yaşadıklarına vurgu yapıyorsun ve orantısız bir biçimde bize yöneliyorsun, tenkit getiriyorsun. Doğrudur, o günkü şartlarda ekmeği karneyle CHP dağıtıyordu, CHP’nin genetik kodlarında bu var. Yani, karneyle dağıtma var, kuyruklar var, bunlar var. Ondan mülhemdir ki, CHP Grup Başkan Vekili araç kesafetinden bihaber benzin kuyruğundaki araçları benzin kuyruğu gibi, kendi kuyrukları gibi lanse etmeye çalıştı. Bunu ifade ettim ben. Zam kuyruğu değil. İşte, kafanızdaki onlar olduğu için söylüyorsunuz.’ dedi.

Muhalefetin tekrarlarına tepki

Milletvekili Aydemir, muhalefeti eleştirerek, ‘Biz burada yirmi yıldır bütçe yapıyoruz, her bütçe de aynı şeyleri söylüyorsunuz, sizin söylediklerinize bakılsa bu ülke bitti, battı, yok oldu, ama geldiğimiz noktada bakın. Hakikat şu: Yirmi yıldır bütçe yapıyoruz arkadaşlar. Bunun sekizinde varım ben, her seferinde şu salonda, Plan Bütçe Komisyon u salonunda muhalif dil aynı şeyleri terennüm ediyor. ‘Yok olduk, bittik, mahvolduk, ülkemiz iflas etti.’ Ama geldiğimiz nokta da bakın, sadece gelir kalemleri 1,5 trilyonu ifade eden bütçe yapıyoruz biz. Bütçe işte bu. Bunlarla yatırım yapıyoruz, yatırım kalemlerini ifade ediyoruz. Buna bakacaksınız’ diye konuştu.

‘Bugüne kadar vergi artırmamışız biz’

‘Muhalefetin işi şu: Bakın, her bütçe de bunu yapıyorlar. “Saray bütçesi”, “Cumhurbaşkanının maaşı” dillendirdikleri bunlar. “Tek adam”, “5 müteahhit”, “vicdansız ” gibi bir kavram. Vergi matrahları, vergiler artırıldığı gibi hakikatle uzak yakın ilgisi olmayan şeyler. ‘ sözleriyle sunumunu sürdüren Milletvekili Aydemir, ‘Bugüne kadar vergi artırmamışız biz. Yapılan bu. Az önce bir arkadaşımız “Asgari ücretten vergi alınmasın ” dedi. Yahu arkadaş, yüzde 22’lerin üzerinde olan asgari ücretteki vergi yükünü biz zaten iktidar olduktan sonra yüzde 2,5 ’a indirmişiz. Vergiyi indirmişiz, yok etmişiz. Hakikati söyleyin, noksanlarımızı da söyleyin, eyvallah. Biz mesela Sayın Kuşoğlu’ndan istifade ediyoruz ancak ona da bir vurgu yapacağım, onun konuşmasına da; kendine saygım sonsuz. Efendim, “Vergi istisnası 336 milyar rakam veriyor ama sosyal destek rakamı 100 milyar. Öyleyse üst gelir gruplarına bu kıyak yapılıyor, alt gelir gruplarına aktarım yapılmıyor.” gibi bir şey söyledi Bülent Bey.

Oysa bu vergi istisnası hangi üst gruplara yapılıyor kardeşim, bütün mükellefler bu işin içerisinde . Biz mali müşavirlik yaptık, sahanın içerisindeyiz, iş adamı olarak yer aldık. Kimin ne vergi ödediğini biliyoruz ve bu istisnaların kime isabet ettiğini de biliyoruz. Öyleyse bunu da not düşüyorum. Yani kendisinden istifade ediyoruz ama üst gelir gruplarını tutup da alt gelir gruplarını gadre uğrattığımız tespitine katılmadığımı özellikle söylemek istiyorum.’ dedi.

‘HDP iki partiyi de kendi çizgisine getirdi’

Milletvekili Aydemir, ‘ HDP’nin sürekli dillendirdiği bir “güvenlikçi politikalar” kavramı var. Üzüldüğümüz şey şu: Ben HDP’nin hiçbir politikasına katılmayan birisi olarak bir hak teslimi yapıyorum. Bunu basın toplantılarında yapıyorum, katıldığım programlarda yapıyorum, yeri geldiğinde hep söylüyorum ki hiç değilse duruşları çok net belli, flu bir hâlleri yok, durdukları yere gelmelerini istediklerine de açık bir dille davet ediyorlar. Bakın, geldiğimiz noktada biraz sonra aşağıda oylama var, tezkere oylaması var o duruşlarıyla CHP’yi yanlarına çektiler, helal olsun!

Tezkereye hayır dedirtebildiler, helal olsun, bravo ! Ve o duruşlarıyla İYİ Parti Genel Başkanını şu 10 büyük elçiyle ilgili tutumlarında yanlarına kadar çekip götürdüler. Ne diyor? “Efendim, bu iç işlerini ilgilendirmez. ” diyor İYİ Parti Genel Başkanı. Allah Allah, tam da HDP’nin söylemleri bunlar! O yüzden, HDP’yi bu yönüyle takdir ediyorum, helal olsun, ikisini de kendi çizgisine getirdi! ‘ diye konuştu.

‘Biz her zaman halkla beraberiz’

Milletvekili Aydemir, ‘Israrla bir şey söylüyorlar: “Efendim, AK Partililer halkın içinde değiller.” El insaf ya! Hiç olmazsa bira z şu sosyal medyayı takip edin ya, şuradaki arkadaşlarımı bir takip edin, görün. Cumhur İttifakı onların da hakkını teslim edeceğiz. Allah razı olsun, o ekibe çok minnettarız, Milliyetçi Hareket Partisi’ne, aynen bizimle beraber bir gayret koyuyorlar ve hep halkın içerisindeyiz. Zaten halkın içinde olduğumuz için bütçe, halkın bütçesi. Sizin ezberlerinizin dışında bizatihi millete ait bir bütçe yapıyoruz; bütün halk kesimlerini, kesitlerini ifade eden rakamlar koymuşuz buraya . Öyle enfüsi, kendinize göre ve afaki rakamlarla altüst edemezsiniz, hakikatleri konuşacağız. ‘ dedi.

Aydemir’den hak teslimi çağrısı

Şimdi, geçende bir siyasetçi televizyona çıkmış üzüldüm de, bu hâllere üzülüyorum, samimi söylüyorum, bir siyasetçi olarak üzülüyorum diyor ki: “Efendim, devlette bürokratlar, bakanlar 500 tane Mercedes biniyorlar hatta bu sayı 700’e de çıkıyor. Canım, yahu Reno varken niye Mercedes’e biniyor? ” Ardından oradaki sunucu kardeşimiz diyor k i: “Sizin makam aracınız ne?” Tabii, apışıp kalıyor ve “Mercedes efendim.” diyor. Yapmayacaksın kardeşim. Öyle bir tarzımız olması lazım ki ayinesi işidir kişinin, lafa bakılmaz. İşinize bakacaksınız, işiniz ne hâlde. Öyle değil mi Sayın Bakanım. Ne diyorsunuz ? “AK Partili milletvekilleri hiç bir yerde konuşamaz hâle geldiler.” diyor, bir programda denk geldi de “Hiçbir yere çıkamıyorlar, konuşamıyorlar. ” diyor. Onu karşısına alan da diyor ki: “Efendim, ben Mecliste gazetecilik yapıyorum, Mecliste son bir ayda 2 tane basın toplantısı yaptı AK Partililer. ” Yahu el insaf ya! Abdüllatif Bey de “Yahu İbrahim Aydemir her gün yapıyor orada basın toplantısı.” demiyor. Hak teslimi kardeşim, hak teslimi. ‘ vurgusunda bulundu

Aydemir basın toplantılarını hatırlattı

Milletvekili Aydemir, ‘Hakkı, adaleti üstün tutan bir ekibiz. Kim bir gayret koyuyorsa onları yeri geldiğinde takdirle, teşekkürle mutlaka kayda geçiyoruz. O kadar çok söyleyeceğimiz şey var ki samimi söylüyorum, her gün yarım saat basın toplantısı yapıp anlatsak bitmiyor, yapıyorum, bitmiyor; yaptıklarımız bitmiyor, projelerimiz bitmiyor. Dolayısıyla bize bu yönüyle yönelmeyin; hakiki tenkitlerle gelin, belki bir şey ifade eder. Kaldı ki bir şey daha söyleyeyim: Şimdi, yerel seçimlerden sonra İzmir, ardından da İstanbul ve Ankara belediyelerini de aldınız. Külliyatlı miktarda bunların bütçeleri var. Onların bütçe yönetimlerini görüyoruz değil mi? Yani beni bağışlayın ama pespaye bir hâl var orta yerde. Eğer bu anlayış iktidar olsa yani burada bütçe yapmaya kalksa, ülkemiz bütün bütün rezil bir hâle gelir. Bakın, bunları yaşıyoruz.’’ dedi.

‘İstanbul’da otobüsleri insanlar iter hâle geldi’

Muhalefet partileri yönetimindeki belediyelerin hizmet üretemediğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘

‘Rezil bir hâl var! Ne hâle getirdiğinizi gördük. İki buçuk yılda ne hâle getirdiniz bakın. İki buçuk yılda İstanbul’da otobüsleri insanlar iter hâle geldi. Orta yere bir resim koyuyorum. Bakın, İstanbul’da insanlar, İstanbullular otobüs ittirir hâle geldiler. Yani o lezzetli hâlden iki buçuk yılda nerelere savruldu . Biz bunları söyleyeceğiz, tahammül edeceksiniz. Bakın, yirmi yıldır biz iktidarız, kaldır indir söylediklerinizi ben söylüyorum işte. 8 bütçedir ben buradayım, söylediğiniz, efendim “Sarayın bütçesi” “Cumhurbaşkanın maaşı” başka bir şey yok. Ben de diyorum ki, bizim yaptığımız yatırımları öteleyemezsiniz. Kardeşlerimizin hepsi anlatıyor burada yatırımlarımızı. Biz insanlarımızın huzuru için ne lazım geliyorsa yaptık, yapacağız. Noksanımız yok mu? Vardır. Bunları da yapmak durumundayız, zaten bu bütçeyi niye yapıyoruz biz. Ancak şuna tahammül edeceksiniz, bu yaptıklarımızla beraber bir kıyas yapmamıza da müsaade edeceksiniz. Ne yapacağım ben? Ben burada siyaset yapıyorum ve kıyas yapacağım tabii ki. Neyle kıyas yapacağım? Bizden önceki dönemle kıyas yapacağım. Neyle kıyas yapacağım? Şu anki mevcut yerel yönetimlerle kıyas yapacağım. Niye tahammül edemiyorsunuz?’ diye sordu.

‘Bütçemiz hayırlı ve uğurlu olsun’

Milletvekili Aydemir komisyondaki değerlendirmesinin son bölümünde, ‘Değerli Cumhurbaşkanı yardımcımız, Allah sizden razı olsun, biz burada konuşmaya kalksak saatlerce konuşuruz, yaptıklarımız var çünkü elhamdülillah, ama kelamı hitam şunu söyleyeyim: Bu bütçe de Allah’ın izniyle milletimize hizmet edecek bir bütçedir, yatırım kalemleri öyledir. Bütün insanlarımıza, toplum kesimlerine, kesitlerine ayrılmış paylar hakikaten milletin yüreğini ferahlatacak kıvamdadır, kalitededir. Buna kim katkı sunuyorsa herkese teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Bütçemiz hayırlı uğurlu olsun, mübarek olsun diyorum.’ niyazında bulundu.

