BB Erzurumspor - Nazilli Belediyespor: 5-6

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) -

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

BB ERZURUMSPOR: Göktuğ Bakırbaş - Ufuk Budak, Gökhan Kardeş, Emircan Altıntaş, Shala (Dk. 69 Gökhan Alsan), Ahmet Canbaz (Dk. 61 Aly Malle), Alican Özfesli (Dk. 46 Oltan Karakullukçu), Rosheuvel (Dk. 46 Mücahit Albayrak), Olanare, Orhan Ovacıklı, Estrela (Dk. 114 Özgür Sert)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Topayan Sefa Korkmaz, Hasan Yurtseven (Dk. 86 Efe Binici), Berat Eyüpoğlu (Dk. 74 Mert Çapar), Ebu Sıddık Çelik (Dk. 74 Mehmet Ersavaş), Koray Baykara, Mert Er Estik, Hasan Demir, Emre Toptan, Mete Karahan (Dk. 90+4 Aytaç Deniz), Ahmet Gökbayrak

SARI KARTLAR: Gökhan Kardeş (BB Erzurumspor), Emre Toptan, Mert Er Estik, Zekeriya Topayan, Mehmet Ersavaş (Nazilli Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Nazilli Belediyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta seri penaltı atışları sonucu 6-5 mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi.

TFF 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumunda TFF 2'nci Lig ekibi Nazilli Belediyespor'u ağırladı. 90 dakikası 0-0 eşitlikle sona eren maçın 15'er dakikalık 2 devreli uzatmasında da takımlar gol atma başarısını gösteremedi. Tur atlayan takımın belirlenmesi için seri penaltı atışlarına geçildi. Ev sahibi ekipten Gökhan Alsan, Emircan Altıntaş, Gökhan Kardeş, Oltan Karakullukçu ve Mücahit Albayrak'ın penaltı atışlarını gole çevirirken, Olanare ve Ufuk Budak'ın atışını konuk ekibin kalecisi Ziya Topayan kurtardı. Nazilli Belediyespor'da Mert Çapar, Aytaç Deniz, Koray Başkara, Efe Binici, Sefa Korkmaz ve Mehmet Ersavaş kullandıkları penaltı atışlarında topu ağlara gönderdi. Konuk ekipten Mehmet Er Estik'in penaltısında top üst direkten geri döndü. Seri penaltı atışları sonucu ev sahibi BB Erzurumspor'a 6-5'lik üstünlük sağlayan Nazilli Belediyespor, 4'üncü tura yükseldi.

DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-10-27 18:32:24



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