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En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında Kuran-ı Kerim okumak Engelsiz yaşamda kalan 20 yaşındaki Berna Deligöz hafızlık belgesini aldı Berna Deligöz; “Hayalim İlahiyat Fakültesi okuyup Kur’an öğreticisi olmak”

İHA

En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında Kuran-ı Kerim okumak Engelsiz yaşamda kalan 20 yaşındaki Berna Deligöz hafızlık belgesini aldı Berna Deligöz; “Hayalim İlahiyat Fakültesi okuyup Kur’an öğreticisi olmak”

Erzurum engelsiz yaşam merkezinde kalan görme engelli Berna Deligöz hafızlık belgesi aldı. Deligöz’ün en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında Kur’anı Kerim okumak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon, Aile Danışma Merkezi bünyesinde bulunan bakıma muhtaç kişiler Devlet koruması altında yaşamlarını sürdürüyorlar.
Berna Deligöz (20) Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Devlet koruması altında 6 yıldır yaşamını sürdürüyor.
Berna Deligöz, Erzurum Yakutiye İlçesi Görme Engelliler Ortaokul son sınıf öğrencisi. Deligöz, İmam Hatip Lisesini de bitirdikten sonra İlahiyat Fakültesi okuyup Kur’anı Kerim hocası olmayı hedefliyor.
Berna Deligöz, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bünyesinde sürdürdüğü yaşamında Kur’anı Kerimi hafzederek hafızlık belgesi almaya hak kazandı.
Berna Deligöz, “Kur’anı Kerim’i okurken Peygamber Efendimizin huzurunda gibi kendimi hissediyorum. Bizleri Yaradan Allah’ın beni cennetine koyacağını hissediyorum. Hafız olmak hayalimdi ve hafız oldum. Arkadaşımın da hafız olmasını istiyorum. Okuyup Kur’anı Kerim hocası olmak istiyorum. Fetih Suresini çok seviyorum. İnşirah Suresini de çok seviyorum. Yasin Suresini de seviyorum” dedi.
Berna Deligöz’ün en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek, Deligöz, “Cumhurbaşkanıma Nisa Suresinin 1 ile 6 Ayetlerini okumak istiyorum. Cumhurbaşkanıma Kur’anı Kerimi ezberlediğimi söyleyeceğim. Cumhurbaşkanıma, kaldığım yerde bana çok iyi bakıyorlar diyeceğim” ifadelerini kullandı.
Engelsiz Yaşam Merkezi Müdür vekili Sadrettin Güzeltepe, “Benim de Berna kızımıza bir parça da olsa emeğimiz oldu sayılır. Berna kızımız Kur’anı Kerim’i seven, adeta hayatı onunla iç içe geçmiş bir çocuğumuz. Peygamberimiz ve diğer Sahabelerinin hayatlarını iyi biliyor. Kısaca Kur’anı Kerim ve İslam’a aşık bir çocuk. Kendisini Umreye götürdük, Diyanetten görevli kişiler Berna kızımızın gözü ve kulağı çok iyi olmadığı için kendilerine çok yardımcı oldular” dedi.
Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da Berna Deligöz ile sohbetinde şunları söyledi;
“Kur’anı Kerim okurken çok yoğun duygular içerisinde kendimi hissediyorum. Allah’ın beni cennetine koyacağına inanıyorum. Hatta Meleklerle beraber olacağıma hissediyorum. Çocukluğumdan beri hafız olmayı çok istiyorum. Ezberim çok iyi olduğu için Allah bana nasip etti ve ben de hafız oldum. Benim gibiler kabartma Kur’anı Kerimleri okuyup hafız olmalarını istiyorum. Bilgili olmalarını istiyorum. Cennette veya kabirde Melekler bana Arapça soru sorarlarsa bende onlara Arapça cevap verebilmem için Arapçayı öğreniyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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