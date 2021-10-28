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Aydemir İspir’i TBMM gündemine taşıdı ‘Erzurum Türk Düşünce Tarihinin kaynağı’ Hazık Efendinin dizeleriyle Erzurum tarifi

İHA

Aydemir İspir’i TBMM gündemine taşıdı ‘Erzurum Türk Düşünce Tarihinin kaynağı’ Hazık Efendinin dizeleriyle Erzurum tarifi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, ispir ilçesinin beşeri ve fiziki zenginliklerini dile getirerek, Milletvekillerini İspir’e davet etti. Milletvekili Aydemir, İspirli Seyyid Mehmed Hazık Efendi’nin beyitleriyle Erzurum’u tarif etti.
Erzurum Türk düşünce tarihinin kaynağı’
Konuşmasında Erzurum’un tarihi bütününde bir tefekkür kaynağı olduğu, yetiştirdiği alimler ve bilim adamlarıyla Türk Düşünce Tarihine damga vurduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, Evliya Çelebinin bu noktadaki tespitlerini paylaştı.
Aydemir’den Evliya Çelebinin vurgularıyla Erzurum tarifi
Milletvekili Aydemir, ‘Evliya Çelebi'nin Erzurum'a dair düştüğü bir özel not var, diyor ki: “Erzurum, hasılı ilim tahsil edilecek diyardır.” Hakikatte budur ve çok sayıda insan buradan ilim tahsil etmiştir, bunlardan birisi de Muhammed Hâzık Efendi'dir.’ dedi.
İspirli Hazık Efendi’ye vefa
Aslen Karabağlı bir ailenin evladı olan 18’inci yüzyıla damga vurmuş İspirli Ebubekir Hazık Efendi’nin büyük bir mütefekkir ve edip olduğunu kayda geçen Milletvekili Aydemir, ‘ O, İspir'in bağrından yetişmiş bir büyük vatansever, bir büyük mütefekkir; rahmetle anıyorum kendisini. Onun da Erzurum'a dair ifadesi çok şahikadır, aynen şöyle söylüyor: “Erzurum'un abı tabı nevbahar olsun da gör, / Çeşme, sâr çeşme pinhan aşikâr olsun da gör." Hakikaten çok özel ifadeler bunlar.’ diye konuştu.
Aydemir’den milletvekillerine davet
İspir’in Hazık Efendi gibi çok sayıda alim, mütefekkir ve edip yetiştirdiği, ilçenin beşeri sermayesi yanında doğası, insanlarıyla özel ve güzide bir adres olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘İspir’imiz de çok özel bir yer. Panayırlar düzenliyoruz, İspir için çok özel tanıtımlar yapıyoruz. Ben hususen, milletvekili arkadaşlarımı, kardeşlerimi İspir’i ziyarete davet ediyorum ki oradaki dadaşların kıvamını görsünler, tanışsınlar, mülaki olsunlar. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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