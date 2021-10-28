Vali Memiş: “Temellerinin Erzurum’da atıldığı Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir onur ve coşkuyla kutlamaktayız”

Erzurum Valisi Okay Memiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. Yıldönümünü, millet olarak büyük bir coşku, mutluluk ve gurur içerisinde kutluyoruz. Şanlı tarihimizde nice devletler kurmuş olan ecdadımız, tüm imkânsızlıklara rağmen istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için milli mücadele neticesinde yeniden tarih yazarak şanlı Cumhuriyetimizi ilan etmişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923 tarihli oturumunda anayasa değişikliği kararı alınmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilan edildi. Aynı oturumda ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk seçildi. Cumhuriyetimiz farklı kültür, inanç ve düşünceleri teminat altına alarak, birlikte yaşama idealimizin kaynağı olmuştur. Büyük bir devlet geleneği ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler, birbirimize sımsıkı kenetlenmek suretiyle, daha da yükselerek, aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. Bugün milletçe Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıldönümünü büyük bir mutluluk ve heyecanla Cumhuriyetin temelinin atıldığı illerin başında gelen dadaşlar diyarı Erzurum’da kutlamanın bir başka mutluluk ve sevincini yaşamaktayız. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak; Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözlerinden bize düşen görev; Cumhuriyetimizi ilelebet korumak, kollamak ve yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü istiklal kahramanlarımızı, şehit ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümünü kutluyor, bu büyük bayramımızın coşku ve heyecanı içinde tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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