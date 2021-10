Dolandırıcılar yüzünden köyüne gidemiyor

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde 2 kişi tarafından sahte senetle dolandırılan besici Zeynel Abidin Kaya (52), kendisi gibi 12 kişinin de dolandırılmasına vesile olduğu için aylardır köyüne gidemiyor. Ailesinin de yaşadığı köyünü zaman zaman uzaktan izleyip, hasret gideren Kaya, "Bu iki kişi benden düve, tosun ve inek olmak üzere 270, hayvanlarını satmaları için kefil olduğum 12 kişiden de 350 olmak üzere toplam 620 büyükbaş hayvanı senet karşılığı aldı. Ama ödeme günü gelip senetlerin sahte olduğunu öğrenince dolandırıldığımızı anladık. Vesile olduğum kişilerin tepkisinden aylardır köyüme gelemez oldum" dedi.

Yakutiye ilçesine bağlı Çayırtepe köyünde baba mesleği olan besicilik yapan evli ve 4 çocuk babası Zeynel Abidin Kaya, kendisinden sürekli hayvan alan A.E. ve S.E.´ye Kurban Bayramı öncesi 270 büyükbaş hayvan sattı. Kaya´nın kefil oldu A.S. ve S.E., 12 besiciden de toplam 350 büyükbaş hayvan aldı. Besiciler, ödeme günü gelince senetlerin karşılıksız olduğunu öğrendi. Besicilerin iletişime geçtiği A.S. ve S.E., şirketin battığını ve zaman istediklerini söyledi. Ancak verilen sürenin dolmasına rağmen paralarını alamayan besiciler, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Besiciliği bırakmak zorunda kalan Zeynel Abidin Kaya, hayvan pazarında herkes tarafından güvenilir olarak bilindiği için 12 besicinin de dolandırılmasına vesile olduğunu söyledi. Hem kendisinin hem de diğer besicilerin ahırlarının boş kaldığını belirten Kaya, yaşadıkları bu sıkıntılar nedeniyle saç ve sakalları bembeyaz oldu. Ahbaplarının kendisini tanıyamadığını belirten Zeynel Abidin Kaya, şöyle konuştu:

"A.E. ve S. E. ortak bir şirket kurmuştu. Benden sürekli büyükbaş hayvan alır ve parasını öderdi. Benden en son Kurban Bayramı´ndan önce 270 büyükbaş hayvan satın aldı. Daha çok hayvan lazım olduğu için ben de köyümüzdekiler ve hayvan pazarında beni tanıyan, güvenen besicilere söyledim. Hiç tereddüt etmeden her biri 30, 40 ne kadar hayvanı varsa verdi. Tabi hayvanlarına karşılık senet aldılar. Ödeme günü gelince senetlerin karşılıksız olduğunu öğrendik. Kendileri ile konuştuk ve bize şirketin battığını ama borçlarını ödeyeceklerini söyleyerek zaman istediler. Zamanda verdik ama yine ödemediler. Hepimiz mağdur olarak gidip savcılıkta suç duyurusunda bulunduk. Henüz bir sonuç alamadık. Zaman uzadıkça bu kez diğer mağdurlar beni sıkıştırmaya başladı. Hatta benden bile şikayetçi oldular. Bizi dolandıran iki ortağın bugüne kadar ifadesi bile alınmadı. Köyde yaşayanlarla karşılaşınca haklı olarak bana hakaret ediyor, bağırıp çağırıyorlar. Moralim bozuluyor. Bende artık köye gelmemeye gelsem bile kimse görünmeden gece yarısı evime gidiyorum. Perişan oldum. Hem paramı kaptırdım hem de başka insanların mağdur olmasına neden oldum. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Bir zamanlar içerisi hayvanlarla dolu olan ahırlarımız boş kaldı. Paraları yoksa cezaevine girip cezalarını çeksinler. Hem benim hem de tanıdığım insanların canının yaktılar."

11 AYDIR KÖYÜNE GELEMİYOR

Çayırtepe Köyü Muhtarı Halil Didin, "Zeynel Bey mal aldı, ona buna verdi. Onlar bunun parasını vermediği gibi Zeynel bu müşkülata düştü. Köye bile gelemez oldu. Alacaklılar gelip önünü kesip, 'benim paramı ver' diyor. Karşı taraftan alamadığı gibi ne yapsın bu da kimseye ödeme yapamadı. Karşı taraf bunu kandırdığından bu da utancından insanların karşısına çıkamıyor. Zeynel, 11 aydır köyü terk etti. Evine gelip, gidemiyor. Hatta inanır mısınız? Geçen kışın hayvanları ahırda aç duruyordu. Ben köyden ot toplayıp götürüp yedirdim" dedi.

`HEPİMİZ PERİŞAN OLDUK´

Zeynel Abidin Kaya'dan alacaklılardan biri olan Fahrettin Çelik, "Bizim Zeynel ile alışverişimiz eskiye dayanıyor. Zeynel esnaftı ve yanlış bir şeyini görmedik. Son alışverişimizde malları verdik. Aracı olduğu kişilerin senetlerini getirdi. Senetleri elimizde ancak ödemiyorlar 2 senedir bizi dolandırıyorlar. Hepimiz perişan olduk. Şikayetçi olmamıza rağmen adamların hala ifadesi bile alınmamış" dedi.

Hayvan pazarında besicilik yapan Cemal Taşdemir ise "Ben Zeynel Abidin Kaya'ya 25 tane tosun verdim. 25 tane hayvanın parasını 2 senedir vermiyor, bizi dolandırıyorlar. Hepimiz Zeynel Abidin Kaya'yı tanırız. Diğer adamlar onu, o da bizi dolandırdı" dedi.

Zeynel Abidin Kaya, kendilerini dolandıran her iki ortakla telefonla yaptığı konuşmada ödeme konusunda kendisinin bir şey yapamayacağını belirterek birbirlerini suçladı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

