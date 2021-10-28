Müftü Erdoğan: “İnsanlık aradığı gerçek saadeti Hz. Peygamber'le bulacak”

Erzurum Çat İlçe Müftülüğü, "Mevlidi Nebi Haftası" münasebetiyle "Peygamberimiz ve Vefa" temalı etkinlikler düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" temasıyla kutlanan "Mevlidi Nebi Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çat İlçe Müftülüğü, düzenlediği programlarda "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konusunu işledi.

"Mevlidi Nebi Haftası" münasebetiyle esnaf ve kurum amirlerine "vefa" ziyareti gerçekleştirerek hafta hakkında bilgilendirmede bulunan İlçe Müftüsü Sebahattin Erdoğan, Hz. Peygamber'i anlamanın, onun ahlakı ile ahlaklanmanın ve onu hayata rehber edinmenin önemine dikkat çekti.

İnsanlığın aradığı gerçek saadeti Kur'an ve Hz. Peygamber rehberliğinde bulabileceğini ifade eden Müftü Erdoğan, "Mevlidi Nebi Haftası etkinliklerinde Peygamber Efendimizin yaşantısının ve sünneti, örnek olan aile hayatı ve yaşantısı en iyi şekilde anlatılmaya çalışıldı. Peygamber Efendimizi layıkıyla anlarsak, yaşantısını kendi hayatımıza uyarlarsak hem manevi açıdan daha da gelişiriz hem de tüm insanlık olarak gerçek saadeti ancak o zaman yakalarız." dedi.

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