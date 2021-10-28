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MHP İl Başkanı Karataş’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İHA

MHP İl Başkanı Karataş’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yayımladığı mesajıyla kutladı.
Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılmaya devam edileceğine işaret eden İl Başkanı Karataş “Cumhuriyetimizin özgürce yaşatılmasına vesile olan şehitlerimize minnet borçlu olduğumuzu vurgulamamız gerekiyor. Tam bağımsız olmamızın teminatı olan cumhuriyetimizin sahiplenmesi noktasında MHP olarak duruşumuz sonsuza kadar sürecektir.
Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünü ilk günkü heyecanı ile tekrar yaşamanın gururu içerisindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün 98 yıl önce kurduğu, demokrasi ve özgürlüğümüzün temelini oluşturulan Cumhuriyetimiz, ebediyete kadar yaşayacak ve bu kutlu emanet her daim dimdik ayakta kalacaktır.
Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Milli Mücadele kahramanlarına, muhterem şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Onların emanetini sonsuza kadar yüceltip koruyacağız” ifadelerine yer verdi.

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