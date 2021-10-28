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Başkan Oral: “Cumhuriyet’in üstün değerlerinin bilincinde olmayı ve nesiller boyu bu değerleri yaşatmayı sürdüreceğiz”

İHA

Başkan Oral: “Cumhuriyet’in üstün değerlerinin bilincinde olmayı ve nesiller boyu bu değerleri yaşatmayı sürdüreceğiz”

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Oral yayınladığı mesaj da şu ifadelere yer verdi:
“98 yıl önce bugün yüce Türk Milleti kendi kaderini kendi belirledi ve ne mutlu ki Cumhuriyet’in ilanı ile tarihe ismini bir kez daha altın harflerle yazdırdı. Cumhuriyet; yüce Türk Milleti’nin büyük zorluklara göğüs gererek, üstün mücadeleler vererek, azimle ve kararlıklarla kurduğu eşsiz eserdir. Bu esere sahip çıkmayı ve yaşatmayı her daim en önde gelen vazifelerimizden bildik. Şüphesiz ki Cumhuriyet’in üstün değerlerinin bilincinde olmayı ve nesiller boyu bu değerleri yaşatmayı sürdüreceğiz. Yüksek ahlaki değer ve niteliklerle donanmış olan Cumhuriyet rejimi, insanı değerli kılan, toplumsal yükselişe teşvik eden, cumhuru yönetime dahil eden, bizi biz yapan ortak değerlerin etrafında toplanmamızı ve kenetlenmemizi sağlayan yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinin bize kattıkları ile Türkiye Cumhuriyeti’ni her daim yüceltmenin ve yükseltmenin arzusu ile çalışmaktayız. Bizlere ve gelecek nesillere 29 Ekim 1923’te armağan edilen Cumhuriyet’in ilan edilmesi elbette hiç kolay olmadı. Askerimiz, kadınımız, gencimiz ve çocuğumuz bu uğurda hayatlarını feda ettiler. Onlara duyduğumuz sonsuz minnetin ve ödenemeyecek hakkın bilinciyle her daim elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak bir nebze olsun minnet borcumuzu ödemeye çalışmalıyız. Egemenliğini halktan alan herkese eşit hakları sunan Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesi anlamıyla da yüce Türk Milleti’ne gereken değeri verebilen bir rejimdir. Bu rejimi ülkemize kazandırmak için büyük mücadeleler verip bizlerin bu günlere gelmesini sağlayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, şükranlarımı sunuyorum. Tüm Türk milletinin, Erzurum’un ve dünyanın her yerinde bulunan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı onurla kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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