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Bu da 'en güzel patates' yarışması

DHA

Bu da 'en güzel patates' yarışması


Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'un patates üretim deposu olan Pasinler ilçesinde 'en güzel patates' yarışması düzenlendi. 60 üreticinin katıldığı yarışmada tarladan toplanan patatesler hem çiğ hem de haşlanmış olarak jüriye sunuldu. Yarışmada ilk 10'a giren üreticilere 2022 ekim sezonunda tohumluk patates verileceği bildirildi. 
Pasinler ilçesinde üretilen patateslerin tanıtımı için Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'en güzel patates' yarışması düzenlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bahçesindeki yarışmaya üreticiler büyük ilgi gösterdi. 60 üreticinin hem çiğ hem de haşlanmış patateslerle katıldıkları yarışmanın jüri üyeliğini Kaymakam Emre Zeyrek, Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar,  Doğu Anadolu Projesi (DAP)  Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen ile üreticiler yaptı. Çiğ patatesleri boy ve görünümlerine göre inceleyen jüri, haşlanmış olanları tereyağı ve Erzurum'un coğrafi işaret belgeli göğermiş peyniri eşliğinde tadına baktı. 10 kişiden oluşan jüri, Yakup Yazıcı'nın ürettiği 'agrial' cinsi patatesi yarışmanın birincisi olarak seçti. 
Patates yarışmasının birincisi Yakup Yazıcı, "Hem büyüklüğü hem aroması hem de yiyimi   konusunda agrian cinsi patatesim birinci seçildi. Ürettiğim patateslerin dayanıklılığı ve yemesi çok iyidir. Depoda, ambarda 4-5 ay dayanabilir. Birinci olmamızın karşılığında DAP idaresi başkanlığımız bize 2022 sezonu için tohum verilecek. Çalıştığımızın, emeğimizin karşılığını aldığım için mutluyum" dedi.  
 DAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak bölgedeki tarımsal üretimin ve gelirin artırılarak refah seviyesinin yükseltilmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Osman Demirdöğen, "Bölgenin patates deposu, üretim yeri olan Pasinler'i ön plana çıkararak bu patateslerin ülke çapında da duyulması, bilinmesi için böyle bir etkinlik düzenledik. Gerçekten kalite olarak da miktar olarak da yeterli düzeyde bir üretimimiz mevcut. Öncelikle bir teşvik manasında dereceye giren ilk 10 kişiye eş finansman almadan Tarım İl ve İlçe Müdürlüğümüzün belirlediği standartlarda tohum desteği vereceğiz. Tabii bu 10 kişiyle sınırlı olmayacak. Eş finansmanlı olarak da ilçenin ihtiyacı kadar patates tohumunu sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.
Erzurum'un bitkisel ve hayvansal üretim potansiyeli yüksek bir il olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar da  tarımsal üretime katma değer kazandırmak adına çiftçilere katkı sunduklarını söyledi. Pasinler'de üretilen patatesin Erzurum için bir değer olduğunu kaydeden Akar, şunları söyledi:
"Erzurum genelinde yaklaşık 35 bin dekar alanda 90 bin ton civarında bir üretimimiz var. Dolayısıyla insanları bu üretimde tutmak adına, bir farkındalık oluşturmak adına bugün burada çiftçilerimizle bir faaliyet gerçekleştirdik. En güzel patatesi kim üretiyor, en sağlıklı, dış görünüş açısından, tat açısından en güzel patatesi kim üretmiş buna yönelik bir faaliyet gösterdik. 60 çiftçimiz bu konuya duyarlılık göstererek yarışmaya katıldı. Tabii ki bu konuya duyarlılık gösterdikleri için hepsi gönlümüzün birincisi ancak bir yarışma düzenledik ve ilk 10 kişiyi belirledik. Bizim projelerimizde genelde yüzde 25 çiftçi katkısı alıyoruz. Bunda da hazırlayacağımız patates tohumluğuyla ilgili projede 10 kişinin bilabedel tüm tohumluk ihtiyacını DAP idaremizin desteğiyle bizler kurum olarak karşılamış olacağız. Tabii ki bu 10 çiftçimizle sınırlı kalmayacak diğerlerine de önümüzdeki ilkbahar sezonu için cüzi miktarda da olsa çiftçi katkısıyla beraber yaklaşık 200 250 ton civarında çiftçilerimize tohumluk dağıtmış olacağız."
  DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2021-10-29 11:33:22

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