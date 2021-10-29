Başkan Tanfer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98.yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tanfer, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün “Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz” diyerek bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ nin kuruluşunun 98. Yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Tanfer mesajında şunları kaydetti;

“29 Ekim 1923’te de "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Tek bayrak, Tek millet, Tek vatan, Tek devlet ile kurduğumuz, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırdığımız Cumhuriyetimiz, Türk milletinin sonsuz varlığı ile ilelebet devam edecektir. Bugün, her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gereken Cumhuriyetimiz, eşitlik, özgürlük ve çağdaşlık ilkelerini kapsamasının yanında büyük bir düşüncenin ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak, Büyük Önder Atatürk’ün inkılaplarıyla aydınlanmış yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlemek zorundayız. Bu yolda yürürken asla milli değerlerimizden ödün vermemek milli birlik ve beraberliğimizi yükseltmek ve bu değerleri yarınlara sağlam olarak teslim etmekle görevliyiz.

Bu duygularla Türkiye Cumhuriyetini kuran ve bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; Cumhuriyeti kurmak, savunmak, yaşatmak ve yükseltmek için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz. Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.