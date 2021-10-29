Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Ebu İshak Vakfı İş Birliği Protokolü

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Ebu İshak Vakfı arasında İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında; Halk Eğitimi Merkezi tarafından Ebu İshak Vakfı iş birliği ile katılımcılara bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıran, halka açık ve ücretsiz kurslar düzenlenecek.

Düzenlenecek kurslarla bilim, kültür, sanat, spor, eğitim, teknoloji, medya, dil öğretimi, meslek edindirme kurs faaliyetleriyle daha fazla kitleye ulaşmak amaçlanıyor.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıkları işbirliği ile, katılımcılara bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıran; bilim, kültür sanat, spor, eğitim, teknoloji, medya, dil öğretimi, meslek edindirme kurslarıyla daha fazla insana ulaşıldığını belirterek, bu konuda Halk Eğitim Merkezlerinin ihtiyaca göre halkın kurs alma taleplerini karşıladıklarını, belge sahibi ve alanında yetkin usta öğreticileri görevlendirilerek çeşitli kurslar açılıp belge verildiğini belirtti.

Ebu İshak Vakfı Başkanı Numan Yazıcı ise Salgın hastalıktan önce protokol kapsamında vakfa ait gençlik merkezlerinde Halk Eğitim Müdürlüğünün usta öğreticilerinin görev aldığı yüz yüze daha sonra da uzaktan çeşitli kurslar açtıklarını bunlar arasında hızlı okuma beceri kursları, robotik kodlama kursları ve Kur’anı Kerim okuma kursları gibi kursların olduğunu belirterek, bu yıl da yapılan protokol kapsamında kursların devam edeceğini söyledi.

Yazıcı desteklerinden dolayı Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’a teşekkür etti.

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