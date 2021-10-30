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Erzurum’da Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Vali Okay Memiş: “Cumhuriyetimiz Türk medeniyetinin geleceğidir”

İHA

Erzurum’da Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Vali Okay Memiş: “Cumhuriyetimiz Türk medeniyetinin geleceğidir”

Erzurum Valisi Okay Memiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği Kabul Töreni’nde, “Cumhuriyetimiz, köklü bir devlet geleneğinin, çağları aşıp gelen büyük Türk medeniyetinin geleceğidir. Onu korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde teslim etmek bizim en büyük vazifemizdir.” dedi.
Vali Okay Memiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü nedeniyle Palandöken’de bulunan bir otelde Kabul Töreni düzenledi. Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri, mülki, idari ve yargı erkânları ile STK’lar, şehit yakınları, gaziler ve basın mensupları katıldı.
Vali Okay Memiş, ev sahipliğini yaptığı törende konuklarını 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte salonun girişinde karşıladı. Açılış konuşmalarıyla devam eden programda Vali Memiş, katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
“Milletimiz tarihinin her döneminde yeniden ayağa kalkmasını bilmiş”
Cumhuriyetin kuruluşunun milletin birlik ruhu ve sürdürdüğü istiklal mücadelesinin başarıya ulaşmasının sonucu olduğu söyleyen Vali Memiş, “Milletimiz binlerce yıllık geçmişe sahip bir medeniyetin varisi olarak bir asır önce var oluş mücadelesi vermiş; kendini yok etmek, Anadolu’dan atmak isteyenleri geldikleri gibi geri göndermiştir. Milletimiz tarihinin her döneminde en zor şartlar altında bile yeniden ayağa kalkmasını bilmiş ve varlığını ebede kadar koruyacağını herkese göstermiştir.” dedi.
“Türkiye Cumhuriyeti ecdadın bizlere bıraktığı en aziz emanettir”
Memiş, I. Dünya Savaşı sonucunda işgal edilen Anadolu coğrafyasını sömürgecilerden kurtarmak için dünya milletlerine örnek bir istiklal mücadelesi verdiklerini ifade etti.
Türk Milleti’nin bu mücadelede ümidini ve azmini kaybetmediğini aktaran Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Milletimiz bütün varlığını vatanı uğruna feda etmiştir. Dedelerimizin kanıyla sulanan bu topraklarda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir zaferin soncunda 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti zalimleri hüsrana uğratan, işgale ve zorbalığı geçit vermeyen, vatanını canından aziz bilen, istiklal ve istikbali için varlığından vazgeçen bir ecdadın bizlere bıraktığı en aziz emanettir. Anadolu’nun bize kapılarını açan, üç kıtada at koşturmuş, gittiği her yere adalet götürmüş, Sevr’i parçalamış, emperyalist devletleri hüsrana uğratmış bir ceddin torunları olarak bugün gururluyuz. Cumhuriyetimiz, köklü bir devlet geleneğinin, çağları aşıp gelen büyük Türk medeniyetinin geleceğidir. Onu korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde teslim etmek bizim en büyük vazifemizdir. Ecdadımızın Cumhuriyetimizin kuruluşunda gösterdiği şecaat, azim, kararlılık ve şevk bizim yolumuzu aydınlatıyor. Bizler de ceddimiz gibi şevkle vazifelerimizi yapmaya devam edeceğiz.”
“Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarından sonra rüyalarından uyandılar”
Memiş, Cumhuriyetin ilanından bugüne ülkenin; eğitim, kültür, ekonomi, teknoloji ve bilimde büyük atılımlar ve dönüşümler gerçekleştirdiğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin son dönemde yapılan yatırımlar ve yerinde hamlelerle bölgesindeki stratejik gücünü sağlamlaştırdığını kaydeden Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“Bölgemizde ortaya çıkarılan karışıklıklar, savaşlar ve teröre rağmen kendi gelişimini devam ettiren ülkemiz; mazlumlara huzurlu liman, zalimlerin planını bozan üst akıl oldu. Tabii ki bu durum, planlarını gerçekleştiremeyen emperyalist devletlerin daha da kinlenmesine neden oldu. Emperyalistler, gerek terör örgütleri gerekse kimliklerini kaybetmiş, zihinlerini kiralamış hainlerle iş birliği yaparak ülkemize farklı şekillerde saldırmaya başladılar. Güney sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler devletimizin düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarından sonra planlarını da alıp gittiler. Denizlerimizde bizi sahillerimize hapsetmek isteyenler rüyalarından uyandılar.”
Vali Memiş’in konuşmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98'inci Yıl Pastası kesildi. Memiş, daha sonra programa katılan davetlilerin masalarını tek tek dolaşarak, bayramlarını kutladı.
Program, havai fişek ve halk oyunları gösterisi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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