Yürek suyuna hayrat çeşmesı yaptırdı

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Çayüstü Köyünde, 1.5 kilometre uzaklıkta dağların arasında bulunan yöre halkının şifalı su diye bildikleri Yürek suyunu köy meydanına getirerek hayrat çeşmesi yaptırıldı.

Çayüstü köylülerinin 300 yıldan fazla bir tarihi olan yürek suyu diye adlandırılan suyu hayır sever Çayüstü köyü festival ağası Serkan Cağlayan yapımını üslenerek 1.5 kilometre boru hattıyla köy meydanına getirdi.

Köy festival ağası Serkan Çağlayan, rahmetli olan Babası Mehmet Çağlayan adına köy meydanında çeşme yaptırdı.

Çayüstü köyü Festival ağası Sekan Cağlayan ‘Bütün köy halkının arzusuydu. Yürek suyunun köy meydanına akması için suyu 1.5 kilometre boru hattıyla getirdim. Rahmetli Babam Mehmet Çağlayan adına bir çeşme yaptırdım, köy meydanında su akmaya başladı inşallah yürek suyu köylülerimize şifa olur’ dedi.

Çeşmenin açılış kurdelesi Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Belediye Başkan yardımcısı Baki Parlak, Festival ağası Serkan Çağlayan, Köy Muhtarı İsmet Polat ve köylüler tarafından kesildi.

Oltu Çayüstü Köyü Derneği Başkanı Hasan Çalışkan ise ‘Köyümüze bu güzel suyu getirdikleri için emeği geçen maddi manevi desteği olan herkese teşekkür ederiz’ dedi.

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