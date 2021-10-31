MHP heyetinden ETSO’ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi’nin koordinasyonunda düzenlenen bir toplantı için Erzurum’a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, beraberindeki heyetle Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ETSO) ziyaret etti.

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Adem Yurdagül ve İdris Aydın, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Cemil Yavuz Aksu, MHP İl Başkanı Naim Karataş ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ETSO’ya gelen Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, gündeme ilişkin düşüncelerini dile getirdi ve partisinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. İl ziyaretlerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare etmeye azami özen gösterdiklerini belirten Prof. Dr. Aydın, toplumun farklı kesimlerinin talep ve beklentilerini ilk ağızdan dinlemenin, objektif çözümlere odaklanmaya zemin oluşturduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de, pandemi döneminde istihdam ve üretimin can damarı KOBİ’lerin, yatırımcının ve ticaret erbabının yaşadığı sorunları ve bu sorunların çözümü için yürüttükleri çalışmaları anlattı. Yeni bir kapanma döneminin etkilerinin daha ağır olabileceğine dikkati çeken Başkan Yücelik, Kovit19’un ekonomiyi, üretimi ve istihdamı daha fazla etkilememesi için herkesin üzerine düşeni yapmak zorunda olduğunu vurguladı.

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