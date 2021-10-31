Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Balıkesirspor: 1

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Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında, BB Erzurumspor evinde Balıkesirspor'u 21 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

23. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Olanare’nin pasında Eren, önünden geçen topa dokunamayınca geriden gelen Malle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10

41. dakikada hızlı gelişen Erzurumspor atağında Eren’in ceza yayı üzerinden sert şutu filelerle buluştu. 20

67. dakikada sağ taraftan Abdulkadir’in ortasına arka direkte iyi yükselen İbrahim’in kafa vuruşu ağlara gitti. 21



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Serdar Diyadin xx, Cemal Alpay xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Süleyman xx, Aykut xx, Mustafa Yumlu xx, Mücahit xx, Gökhan Alsan xx(Özgür dk. 90 ?), Hasek xx, Novikovas xx (Gökhan Kardeş dk. 90 ?), Eren xxx(Oltan dk. 79 x), Malle xxx (Emircan dk. 78 x) , Olanare xx (Estrela dk. 65 x)

Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Mustafa Akbaş, Eyüp

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Balıkesirspor: Atilla xx, Bezjak xx, Sedat xx, Batuhan xx, Doğa xx, Kore xx (Cemal dk. 71 x), Nwankwo xx (Alperen dk. 85 ?), Otoo xx (Hüseyin dk. 52 x), Kethevoama xx (Erdem dk. 52 x), İbrahim xx, Abdulkadir xx

Yedekler: Yiğithan, Emirhan Çakır, Güney Keleş

Teknik Direktör: İsmet Kamak

Goller: Malle (dk. 23), Eren (dk. 41) ( BB Erzurumspor), İbrahim (dk. 67) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Eren (BB Erzurumspor) Abdulkadir, Nwankwo (Balıkesirspor)

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