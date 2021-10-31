BB. Erzurumspor - Balıkesirspor: 2-1

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Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA) -

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Cemal Alpay

BB. ERZURUMSPOR: Jakub SzumskiAykut Demir, Mustafa Yumlu, Mücahit Albayrak, Süleyman Koç, Gökhan Alsan (Dk.89 Özgür Sert), Olanare (Dk.65 Estrela), Hasek, Novikovas (Dk.89 Gökhan Kardeş), Eren Tozlu (Dk.78 Oltan Karakullukçu), Aly Malle (Dk.78 Emircan Altıntaş).

BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Abdulkadir Özgen, Bezjak, Cedric (Dk.71 Cemal Kızılateş), Osumanu Otoo (Dk.52 Hüseyin Karabey), Abraham Nwankwo (Dk.85 Alperen Erdinç), Batuhan İşçiler, Halil Çolak, Foxi (Dk.52 Erdem Gökçe)

GOL: Dk.23 Aly Malle, Dk. 41 Eren Tozlu (BB. Erzurumspor) Dk. 67 Halil Çolak (Balıkesirspor )

SARI KART: Eren Tozlu (BB. Erzurumspor) Abdulkadir Özgen, Abraham Nwankwo (Balıkesirspor )

Spor Toto 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 23'üncü dakikada Aly Malle, 41'inci dakikada Eren Tozlu atarken, Balıkesir'in tek golü 67'nci dakikada Halil Çolak'tan geldi.

23'üncü dakikada Balıkesirspor, savunmadan çıkarken Sedat Dursun'un orta sahaya gönderdiği topu kapan Novikovas, Olanare'ye gönderdi. Olanare'nin gönderdiği top Eren Tozlu'dan sekerek Aly Malle'nin önünde kaldı. Malle, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

28'inci dakikada Foxi, ceza sahası içindeki Halil Çolak'a pas çıkardı. Halil geç hareketlenince top kaleci Jakub Szumski'de kaldı.

36'ncı dakikada Novikovas'ın pasıyla topla buluşan Olanare, sol ayağıyla sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.

41'inci dakikada ev sahibi ekibin ani atağında topu ceza yayına kadar taşıyan Eren Tozlu, sert şutla takımının 2'nci golünü ağlara gönderdi: 2-0.

Maçın orta hakemi Bülent Birincioğlu, stadyum ışıklarının sönmesi sebebiyle ikinci yarının başlamasına izin vermedi. Her iki takımın kalecisiyle görüşen Birincioğlu, ışıkların tam yanmasıyla birlikte ikinci yarıyı başlattı.

60'ıncı dakikada Gökhan Alsan, cezaalanında düşürülmesi sonucu kazanılan faul atışını kullandı. Alsan'ın sert şutunda top az farkla auta çıktı.

62'nci dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mustafa Yumlu'nun uzaklaştırmak istediği top Cedric'in önünde kaldı. Cedric'in vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

67'nci dakikada sağ kanattan Abdulkadir Özgen'in yaptığı ortaya iyi yükselen Halil Çolak, topu ağlara gönderdi: 2-1.

73'üncü dakikada Hüseyin Karabey'in ara pasıyla cezaalanında topla buluşan Cemal Kızılateş'in şutu kaleci Jakub Szumksi'de kaldı.

Mücadele 2-1 BB Erzurumspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-10-31 18:18:37



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