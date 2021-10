İsmet Kamak: "Biz zor şartlarda, zor bir durumda elimizden geleni yapıyoruz"

"Rusya her türlü tehdide hazır"

Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmet Kamak, mağlup oldukları BB Erzurumspor maçının ardından, “Her iki takımın oyuncularını kutlarım. Biz zor şartlarda, zor bir durumda elimizden geleni yapıyoruz. Oyunumuzu her hafta geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor’a 21 kaybeden Balıkesirspor'da Teknik Direktör İsmet Kamak, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kamak, zor şartlarda mücadele ettiklerini buna rağmen futbolcularının performansını kutladığını belirterek, "Her iki takımın oyuncularını kutlarım. Biz zor şartlarda, zor bir durumda elimizden geleni yapıyoruz. Oyunumuzu her hafta geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız öncelikli olarak oyunu tutabilmekti. Rakibimizin gücünü biliyorduk. Basit goller yedikten sonra, bizim gibi takımların geri dönüşü kolay değil. İkinci yarı sahaya karakter koyduk. İkinci yarı beraberlik veya galibiyet alabilirdik. Gelişmeye devam ediyoruz. Bu maçın getirdiği üzüntüyü umarım atlatabiliriz ve gelecek haftaki maça iyi hazırlanırız” ifadelerini kullandı.

