Önce yardım sonra eğlence

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi, Horasan Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye yardımında bulunurken, minik yüreklerle eğlenceli dakikalar geçirdiler.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri insan odaklı faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ederken. Projeler de hız kesmiyor.

Palandöken Gençlik Merkezi de, Horasan’da anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Palandöken Gençlik Merkezi Liderleri, 50 kişilik bir gönüllü grubuyla Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Horasan Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilere kalem, silgi, kalem tıraş ve kalemlik gibi kırtasiye malzemeleri dağıtan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, çocuklara kitap hediye etti.

Oldukça eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinlikte çocuklarla geleneksel çocuk oyunlarından çuval ve yumurta yarışı gibi oyunlar oynayan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Horasanlı miniklere unutulmaz anlar yaşattı.

Boyama ve resim çalışmasının da yapıldığı etkinlikte Palandöken Gençlik Merkezi, Horasan Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine unutamayacakları keyifli bir gün yaşatmanın mutluluğunu yaşadı.

Palandöken Gençlik Merkezi Liderlerinden Fırat Ceyhan ile Halil Yazıcıoğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte 2017 EYOF maskotu ‘Karbeyaz’da Horasanlı çocukların ilgi odağı oldu.

Palandöken Gençlik Merkezi Lideri Fırat Ceyhan, kendilerine okulun kapılarına açan Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Murat Çelik ile Beden Eğitimi Öğretmeni R. Enes Kaya’ya da teşekkür etti.

Ceyhan, “Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil, Gençlik Hizmetleri Müdürümüz Muammer Aydın ile Palandöken Gençlik Merkezi Müdürümüz Memet Gözütok’un destekleriyle bu tür sosyal etkinliklere imza atıyoruz. Horasan’daki faaliyetimiz de son derece güzel geçti. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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