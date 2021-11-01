MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

İstişare kültürüne katkı sunmak, fikir alışverişinde bulunmak ve üniversitedeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın konuğu oldu.

Üniversitedeki gelişmelerin konuşulduğu ve sohbet havasında geçen ziyarette, Atatürk Üniversitesinin dünya üniversiteleriyle rekabet edecek alt yapıya sahip bir üniversite olduğunu belirten Aydın, kendisinin de Atatürk Üniversitesi mensubu olduğunu ifade ederek daima gurur duyduğunu söyledi.

“Atatürk Üniversitesi Birçok Alanda Ülke Kalkınmasına Katma Değer Sağlıyor”

Aydın, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından öğrenci popülasyonuna sahip olan Atatürk Üniversitesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Atatürk Üniversitesi, kentin ve bölgenin eğitim kalitesi ile iş gücü niteliğinin yükselmesi noktasında önemli uygulamalara imza atıyor. Özellikle üniversitetoplum ve üniversitesanayi iş birliklerinde örnek olacak projelerle eğitim, istihdam ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok alanda ülke yükseköğretimine ve katma değerine yarar sağlıyor. Üniversite sıralamalarında da elde edilen başarılar, atılan adımların ne kadar doğru olduğunu bizlere gösteriyor. Şehre olan katkısından memnuniyet duyduğumuz Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“Paydaşlarımızla Uyum ve Dayanışma İçerisinde Çalışıyoruz”

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum’un gelişim sürecine hız vermek adına ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Rektör Çomaklı ise Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite vizyonu ile ülke yükseköğretimine önemli katkılar sağlandığını söyledi. Milletvekili Aydın ile üniversitenin projeleri, çalışmaları ve mevcut durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, şahsına ve Atatürk Üniversitesine desteklerini ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’a teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) yapım aşamaları hakkında Milletvekili Aydın’a bilgi veren Rektör Çomaklı, gözlemevindeki tüm çalışmaların olağan seyrinde devam ettiğini belirterek, 2022 sonunda hizmete açılarak ilk ışığın alınacağını söyledi.

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