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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli judocu Esenboğa çiçeklerle karşılandı

İHA

Milli judocu Esenboğa çiçeklerle karşılandı

Erzurumlu milli judocu Erkan Esenboğa, İşitme Engeller Dünya Şampiyonası’nda katada üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Fransa’dan dönen milli judocu havalimanında çiçeklerle karşılandı.
Olimpiyat Şampiyonu Milli Judocu Erkan Esenboğa Türkiye ve Erzurum’a bir madalya dünya şampiyonasından getirdi. İşitme Engelliler Judo Dünya Şampiyonası 2730 Ekim 2021 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti ParisVersay’da düzenlendi. Türkiye’nin 1 altın 4 bronz madalya kazandığı dünya şampiyonasında kürsüye çıkan isimlerden biri de Erzurumlu Erkan Esenboğa oldu. Daha önce Samsun’da yapılan İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda ülkemize olimpiyat şampiyonluğu kazandıran Erkan Esenboğa, bu kez dünya kupasında kata müsabakalarında Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı. Dünya üçüncüsü olan milli judocu Fransa dönüşünde Erzurum Havalimanında çiçeklerle karşılandı.
60 kilo kumite müsabakalarında ise beşinci olarak madalya şansını kaçıran Dünya üçüncüsü milli judocuyu Erzurum Havalimanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile ayrı zamanda Erkan Esenboğa’nın judo antrenörlüğünü yapan Palandöken Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yaşar Elen ile diğer yetkililer karşıladı. Şenses ve Elen, katada dünya üçüncüsü olan milli judocuya havalimanında çiçek takdim ederek başarısını kutladılar.
“Ülkeme bir madalya daha kazandırmanın gururu yaşıyorum”
Fransa’da yapılan İşitme Engelliler Judo Dünya Şampiyonası’ndan madalya ile döndüğü için mutlu olduğunu belirten Erkan Esenboğa, “Ülkeme bir madalya kazandırma gururunu daha yaşadığım için çok mutluyum. Bana bu başarıları nasip eden Allah’a şükrediyorum. Antrenörüm Yaşar Elen’in bugünlere gelmemde büyük katkısı var. Onun emeklerini hiçbir zaman inkar edemem” dedi.
Milli judocu, kendisine destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses’e de teşekkür etti.
İşitme Engelliler Dünya şampiyonasında kumitede ise 60 kiloda beşinci olduğunun altını çizen Esenboğa, kumitede madalya şansını kıl payı kaçırdığı için katada aldığı bronz madalya için buruk bir sevinç yaşadığını ifade etti. ParisVersay’da yapılan İşitme Engelliler Judo Dünya Şampiyonası’nda kata takım yarışlarında Erzurumlu Erkan Esenboğa, Yusuf Çelik ile birlikte bronz madalya alırken, Milli takımda kumitede Samet Bulut +100 kiloda dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. 63 kiloda Esma Gökülü, 66 kiloda Enes Yıldız ile 81 kiloda Yusuf Çelik de dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan diğer sporcularımız oldu.
Bazı vatandaşlar, Olimpiyat şampiyonu ve Dünya üçüncüsü judocu Erkan Esenboğa ile selfie çekilerek tarihi anı ölümsüzleştirdiler.

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