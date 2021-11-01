Genel Başkan Ali Yalçın Atatürk Üniversitesini ziyaret etti

Bir takım ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen MemurSen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Ali Yalçın'a, MemurSen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş ve sendika üyeleri refakat etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette, misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden Başkan Yalçın, Atatürk Üniversitesinde görev yapmakta olan birçok MemurSen üyesi olduğuna işaret ederek, çalışan haklarının korunması ve gözetilmesi hususunda Atatürk Üniversitesinin örnek teşkil eden bir kurum olduğunu söyledi.

Rektör Çomaklı ise Atatürk Üniversitesinin bütün çalışanlarıyla büyük bir aile olduğunu ve personel ayırt etmeksizin üniversiteye hizmet eden her çalışanın kendileri için değerli olduğunu ifade ederek nazik ziyaretleri için Başkan Ali Yalçın ve ekibine teşekkür etti.

Ziyaret, iyi niyet temennileriyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.