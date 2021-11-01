MHP’den görkemli açılış

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Teşkilatı tarafından satın alınarak içindeki gerekli düzenlemeler yapılan yeni il binası düzenlenen törenle hizmete girdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın’ın katıldığı açılışta parti binası dualar eşliğinde açıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin il Başkanlığı mehter takımı, dualar ve tekbirlerle açıldı. İl Başkanı Naim Karataş’ın ev sahipliğindeki açılış törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın’ın yanı sıra MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, MHP MYK Üyeleri Adem Yurdagül, İdris Aydın, MHP MDK Üyesi Cemil Yavuz Aksu, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Karataş: “Katkı sunanlara teşekkür ediyorum”

Açılış töreninde selamlama konuşması yapan MHP İl Başkanı Naim Karataş, parti binasının alınmasında ve tefrişatında emeği geçenlere teşekkür etti. Karataş konuşmasında, “Uzun zamandır hayalini kurduğumuz, yeni hizmet binamızın açılışını yapmak için bugün hep birlikteyiz. Partimize dün olduğu gibi, gerek yerelde, gerek genelde hizmet edebilecek değerli arkadaşlarımızın Erzurum’umuza ve hareketimize kazandırılması konusunda bu mübarek yuva ve burada çalışan arkadaşlarımın değerli katkıları olacaktır. Erzurum’a ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne yeni binamızın hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Emeği geçen bütün dava arkadaşlarımıza hemşerilerimize, şahsım ve partim adına en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Konuşmanın ardından dualar eşliğinde yeni hizmet binasının kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin ardından pandemi kuralları çerçevesinde MHP İl Başkanlığı binası sınırlı sayıda ziyaretçiyle gezildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.