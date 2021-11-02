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Otomobil çarpması sonucu yaralanan tilkiyi yoldan geçen 2 arkadaş veterinere götürdü

DHA

Otomobil çarpması sonucu yaralanan tilkiyi yoldan geçen 2 arkadaş veterinere götürdü


Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'da araç çarpması sonucu yaralanan tilki, bu sırada otomobille yoldan geçen Ümit Onat ve arkadaşı Erkan Özden tarafından veterinere götürüldü. Sağ ayağında kırık tespit edilen tilki, tedaviye alındı.
Kent merkezinden Oltu ilçesine gitmek için araçlarıyla yola çıkan Ümit Onat ve Erkan Özden, Yayla geçidinde önlerinde giden bir otomobilin, karşıya geçmeye çalışan tilkiye çarptığını gördü. Yaralanan tilkiyi hemen kendi otomobillerine alan Onat ve Özden, hayvanı Oltu ilçesindeki veteriner hekim Selim Çevik'e götürdü. Yapılan kontrollerde sağ ayağı kırıldığı belirlenen tilkiye ağrı kesici iğne yapıldı. Tilkinin ayağı sarıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilgi verildi.
Tilkinin hayati tehlikesinin olmadığını ifade eden veteriner hekim Selim Çevik, kırık olan sağ ön ayağını sardıklarını, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi gelene kadar misafir edeceklerini söyledi.
Tilkiyi veterinere getiren iki arkadaştan Ümit Onat ise, "Çarpan araç yoluna devam edince biz durarak yaralı tilkiyi Oltu'daki veteriner hekime getirdik. Veteriner hekim Selim Çevik gereken müdahaleyi yaptı. Kırık olan ön sağ ayağını sardı. Biz de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilgi vererek tilkiyi teslim almalarını istedik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN
2021-11-02 09:42:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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