Yarışlar sebebiyle evlenemeyen milli atletler hayal ettikleri düğünü yaptı



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)-ANTALYA'da 2017 yılında nişanlanan milli atletler Özlem Kaya (29) ile Yusuf Alıcı (29) yarışlar nedeniyle gerçekleştiremedikleri düğünlerini yaptı. Çok mutlu olduklarını belirten genç çift, olimpiyat şampiyonu olmuş gibi sevindiklerini söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün milli sporcuları Özlem Kaya ile Yusuf Alıcı, 2005 yılında Antalya kampında tanışıp, arkadaş olduktan sonra Nisan 2017´de nişanlandı. Sayısız madalyası bulunan Kaya ile Alıcı, sürekli hem yurt içinde hem de yurt dışında şampiyonalara katıldıkları için evlenmeye fırsat bulamadı. Çift, 2019'un Aralık ayında, 2020 Olimpiyatları sonrası dünya evine girmeye karar verdi. Kaya ve Alıcı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın pandemi nedeniyle 2021'e ertelenmesi üzerine düğün hayallerini gerçekleştiremedi.

Yarışmalar sona erdikten sonra çift düğün hazırlıklarına başladı. Özlem Kaya ve Yusuf Alıcı, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğünde, davetlilerle birlikte doyasıya eğlenen çift, mutluluklarını dile getirdi.

4 yıllık nişanlılık süreci geçirdiğini belirten Özlem Kaya, "Daha önce milli takım ya da kulüp formasıyla konuşurken şimdi gelinlikle konuşuyorum. 4 yıllık nişanlılık süreci sonrası yarışmaları tamamladık. Şimdi düğünümüzü yapıyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

Olimpiyat hayalleri ve yarışmalar nedeniyle düğünü ertelediklerini söyleyen Yusuf Alıcı ise, "Olimpiyat hayallerimiz olduğu için ve hep spordan dolayı düğünümüzü erteledik. Nasip bugüneymiş. Yarışları koşup düğünümüzü yaptık. Gerçekten çok mutluyuz. Hislerimi anlatamam, olimpiyat şampiyonu olmuş kadar sevindik" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sporcu çiftin bekarlıklarında birlikte koşma görüntüsü

-Milli çiftin dans düğünlerinde dans etmeleri

-Halaylar çekmeleri

-Düğünde damat ve arkadaşlarının oynaması

-Pasta kesip birbirlerine ikram etmeleri

-Milli sporcu gelin Özlem Kaya ile röp

-Milli sporcu Damat Yusuf alıcı ile röpDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-11-02 09:57:36



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