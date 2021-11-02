Erzurum’da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

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Erzurum’un Horasan ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Horasan’da akşam etkili olan soğuk hava, sabah yerini sise bıraktı. Görüş mesafesinin 5 metreye düştüğü AğrıErzurum, AğrıVan ve Ağrıİran karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte yoğun sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

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