Otomobilin çarptığı tilkiyi tedavi ettirdiler

Hayvan sever gençler Erzurum'dan Oltu’ya gelirken önlerindeki otomobilin çarptığı tilkiyi arabalarına alarak 30 km yol getirip veteriner hekime tedavi ettirdiler.

Oltulu Ümit Onat ve arkadaşı Erkan Özden dün gece Erzurum'dan Oltu'ya gelirken Yayla geçidinde seyir halindeyken ön taraflarında otomobilin tilkiye çaptığını gördüler. Çarpan otomobilin sürücüsü arkasına bile bakmadan devam ederken, hayvan sever Ümit Onat ve Erkan Özden yaralı tilkiyi otomobillerine alarak 30 km getirip veteriner hekime tedavi ettirdiler. İlk müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Selim Çevik ağrı kesici iğne yaptıktan sonra tilkinin sağ ayağındaki kırığı sargı yaparak bandajladı.

Veteriner Hekim Selim Çevik, “Duyarlı vatandaşımız Ümit bey otomobilin çarptığı tilkiyi görmüş bize getirdi. İlk müdahaleyi yaptık, hayati tehlikesi yok. Ön sağ ayakta kırık tespit ettik onu sargıya aldık. Detaylı tedavi için milli parklardaki veteriner hekime teslim edeceğiz” dedi.

Yaralı tilkiyi veterinere getiren Ümit Onat, “Erzurum'dan Oltu'ya seyir halindeyken başka bir seyir halindeki araç tilkiye çarptı, bizde gördük. Çarpan araç durmadan yoluna devam etti. Biz durduk tilki yaralıydı onu alıp Oltu'ya getirdik. Veterinerimize teslim ettik veterinerimiz gereken müdahaleyi yaptı. Ön sağ ayağı kırıktı ayağını sargıya aldı yarında milli parklar görevlilerine teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

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