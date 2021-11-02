Aziziye Belediyesi’nden “Farklı Bakış” sergisi

Aziziye’deki kültürsanat etkinliklerine bir yenisi daha ekleniyor. Aziziye Belediyesi, Erzurumlu sanatçı Neslihan Arzu Keteci’nin birbirinden özel eserlerini Çağdaş Hat Sergisi ile görücüye çıkartıyor.

Dadaşkent’teki Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yarın açılacak olan ve “Farklı Bakış” adını taşıyan Hat sergisinde, Keteci’nin yepyeni bir form ve farklı biçimsel anlatımlar kullandığı eserleri sanatseverlerle buluşacak. Ebru, çakıl taşı ve seramik sanatının birleşiminden ortaya çıkan eserlerin Hat sanatına ilgi duyanların beğenisine sunulacağı serginin açılışı ise, saat 13.00’te yapılacak.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “İslam kültürümüzün önemli bir parçasını teşkil eden İslami sanatlara ilgi duyan herkesi sergimize bekliyoruz” diyerek, içeriğiyle çok özel ve kıymetli olan bu etkinliğe davette bulundu.

"İslami Sanatlar Bizim Kültürümüz”

Başkan Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleriyle de ön planda olduğunun altını çizerek, organize ettikleri bu serginin, adı gibi çok farklı olacağını ifade etti. Başkan Orhan, “Hüsni Hat, Ebru, Seramik ve Tezhib gibi İslami dekoratif sanatlar, bizim kültürümüzde öteden beri çok özel bir yer tutmuştur. Bu bağlamda bizler de, hat sanatının çakıl taşları, ebru ve seramik süsleme sanatıyla buluştuğu birbirinden özel eserleri görücüye çıkartıyoruz. Farklı biçimsel anlatımlar kullanarak ortaya çıkardığı eserlerle hat sanatına alışılmışın dışında bir bakış açısı geliştiren Erzurumlu sanatçımız Neslihan Arzu Keteci hocamıza şimdiden teşekkür ediyor ve sanatseverleri Çarşamba günü açacağımız sergiye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Erzurumlu sanatçı Neslihan Arzu Keteci ise, sergilenecek eserlerde yeni bir söylem, yeni bir çizgisel form ve biçimsel anlatım kullandıklarını belirterek, “Bu sergi görsel bir şölen olmasının yanı sıra, insanı ve psikolojisini olumlu yönde etkilemeyi de hedefliyor. Çalışırken büyük heves duyduğumuz, taşın sert dokusuna ebrunun nahifliğini kattığımız eserlerimizi görmeleri için herkesi sergimize bekliyoruz. Bu serginin Erzurum’la buluşması için olağanüstü çabalar sarf eden ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Aziziye Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan’a da özellikle teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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