“Bir Fidan Da Sen Dik” Başlıklı Toplumsal Duyarlılık Projesi Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin destekleriyle Oltu Meslek Yüksekokulu' nda, Ormancılık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Mualla Çil ve Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca, proje tanıtımında yaptığı konuşmada; “Orman yangınlarıyla ciğerlerimizin yandığı bu yıl, iklim değişikliğine karşı elimizdeki en büyük silahlardan birisinin ağaçlandırma olduğunun bilinciyle ağaç sevgisi ve öneminin ulaşılabilen her ferde aşılanması amacıyla böyle bir Proje düzenlenmiştir. Proje sürecinde desteklerini esirgemeyen, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Atmaca; “Mesleki birikim ve tecrübe artırımının yanı sıra öğrenci arkadaşlardaki bölüme, mesleğe ve yüksekokulumuza olan “Aidiyet Farkındalığı”nı, ortak faaliyetler yaparak artırmak çabası, projenin ana amacı olmakla birlikte, çok farklı coğrafyalardan İlçemize gelen, her biri birer turizm elçisi olan öğrenci arkadaşlar, Yüksekokulumuza, İlçemize, Üniversitemize entegrasyonu daha kolay ve hızlı aşabileceklerdir.

Diğer taraftan Çevre bilinci, çevreye karşı duyarlı davranış ve sorumlulukların gelişmesine katkıda bulunabilmek, öğrenci arkadaşlara bitkiler dünyasını tanıtmak ve sevdirmek, biyolojik çeşitlilik konusunda bilgi ve ilgiyi artırmak, pratik bahçıvanlık ve bitki yetiştiriciliği konusunda bilgilendirmek, yetiştirilen bitkiler hakkında araştırma yapmak, bilimsel süreç becerilerini geliştirmek ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak ta “Bir Fidan da Sen Dik” projemizin diğer amaçları arasında, bulunmaktadır.

Öğrenci Arkadaşlarımız, kendi isimliklerini taşıyan, kendi elleriyle diktikleri ağaç fideleri sayesinde; arkadaşları, okulları, meslekleri ve özgüvenleri ile bir ömür boyu kullanacakları bir köprüye sahip olacaklardır.” dedi.

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