Aydemir: Sayın Cumhurbaşkanımızla iftihar ediyoruz’ Aydemir’den muhalefete: ‘Şimdi yüzleri kızarır mı? ‘ Aydemir’den Akşener’e: ‘Bu mu vatanseverlik?‘ ‘Dadaşlar cumhurbaşkanımıza minnettar’

AK Parti Milletvekili Aydemir, ‘Dik duran, diklenmeden dik duran, ülkesi insanlarının onur ve haysiyet, izzet ve şerefini muhafaza eden bir liderimiz var, kendisiyle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz.‘ dedi.

Aydemir’in basın toplantısı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet'in 98'inci yılında hizmete açılan Atatürk Kültür Merkezine (AKM) ilişkin muhalefetin, "AKM'yi yıkacaklar, yerine AVM yapacaklar" yönünde eleştirilerde bulunduğunu hatırlatarak, "Acaba bunların şimdi yüzü kızarır mı?" diye sordu.

Aydemir değerlendirmelerde bulundu

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir basın toplantısında G20 zirvesini değerlendirdi, 1 Kasım 2015 seçimlerin ve sonuçlarıyla bugünü mukayese etti, AKM’nin açılışına değinerek bu noktada muhalefetin geçmişte yaptığı yanlış ve yanlı tespit ve teşhisleri eleştirdi. Milletvekili Aydemir 1 Kasım 1958’de rahmeti rahmana kavuşan Yahya Kemal’i vefatının 63’üncü yıldönümünde rahmetle andı.

G20 zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı G20 Roma Zirvesine ait tespitlerde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Sayın cumhurbaşkanımız G20 zirvesinde çok özel notlar çok özel kayıtlar düştü. O liderlik kıvamını her zamanki gibi yeniden dünyanın idrakine bir kayıt olarak geçti. Kendisine minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanımız ne söyledi? Zenginlikleriyle övünen, dünyaya nizam vermeye çalışanlara dünyanın giderek açlık çemberi içerisine girdiğini, açlığın giderek arttığını, buna dönük mutlaka bütün ülkelerin çare bulması ve tutum belirlemesi gerektiğini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarzı ve tavrı sadece insan odaklıdır. Biz öyleyiz, milletçe öyleyiz. Bu tavrımızı her yerde ortaya koyuyoruz. ‘ dedi.

İklim değişikliği ve Türkiye’nin yaklaşımı

İklim değişikliğiyle mücadele noktasında Türkiye’nin aldığı tedbir ve sergilediği yaklaşımla diğer ülkelerin örnek alacağı bir durumda bulunduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘İklim değişikliğine dönük diğer bütün ülkelerden çok daha rikkat ve dikkat üzere hareket ediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız G20 zirvesinde bunları kayda geçti. Biz öylesine özel tutumlar ortaya koyuyoruz ki, Çevre ve Şehircilik bakanlığımızın adına bile ‘iklim değişikliği bakanlığı’ kaydını ilave ettik. İklim değişikliği hassasiyetimiz noktasında dünya bize bakıp örnek almalıdır. ‘ diye konuştu.

Erdoğan Biden görüşmesi

Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın Bidenle yaptığı görüşmede özel düştüğü notlar var. Vatanseverliğin en zirve görüntüsünü ortaya koymuştur Sayın Cumhurbaşkanımız. Biden’e PKK/PYD’yi Suriye’de destekledikleri için hususi kınayıcı mesajlar vermiştir. Bunu eskiden liderlerimiz yapamazdı. Sükut ederlerdi geçiştirirlerdi. Şimdi sigaya çeker bir halimiz var. Sayın cumhurbaşkanımıza bu yönüyle hakikaten milletçe minnettarız. Hafta sonu Erzurum’daydım, görüştüğüm herkes sayın Cumhurbaşkanımızın şu özellikle on büyükelçinin edepsizliklerine karşı tavrını nasıl yüreklerine koyduklarını anlattılar. Şimdi de Biden’le yaptığı görüşmedeki tutumundan dolayı milletimizin memnuniyeti var.’ dedi.

Aşı Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki vurguları

Basın toplantısında aşı konusuna da değinen Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız o görüşmelerde aşının tehdit unsuru olarak kullanıldığına işaret etmişti. Bazı ülkeleri hizaya getirmek için aşıyı kullandıklarının altını çizdi. Yani bir politika belirleme adına aşıyı kullanana ülkeler olduğunu söyledi. Bunun tam aksine biz ne yapıyoruz? Ülkemizde bulunan sığınmacıların tamamını vatandaşlarımızla eş tutarak herkese aşıyı aynı anda faydalanma noktasına taşıyoruz. ‘ vurgusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dünya liderlerinin gösterdiği saygı

Milletvekili Aydemir, ‘Sayın cumhurbaşkanımız öylesine özel bir tavır koyuyor ki yurt dışında. Oradakiler kim olursa olsun, liderler sayın cumhurbaşkanımıza temnna ile yaklaşmak durumunda kalıyor. O liderlik özel bir kıvam. Bu toplantıların bir başka durağı Glaskow’du. Orda güvenlikle ilgili bizim arzu ettiğimiz tedbirler alınmayınca Biden’e gösterilen ihtimamın gösterilmeyeceği gibi bir durum ortaya çıkınca sayın Cumhurbaşkanımız tavrını koydu gitmedi. Bunu yapmamız lazım. Dik duran, diklenmeden dik duran, ülkesi insanlarının onur ve haysiyet, izzet ve şerefini muhafaza eden bir liderimiz var, kendisiyle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. ‘ dedi.

İşleri güçleri iftira atmak

Basın toplantısında AKM’nin açışını değerlendiren Milletvekili Aydemir, AKM'nin, ismine yakışır şekilde yenilendiğini belirtti. Milletvekili Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bunlar yapılıyor. Öbürleri ne yapıyor? İşleri güçleri iftira atmak, dedikodu yapmak." ifadesini kullandı.

‘Bu mu vatanseverlik? ‘

Milletvekili Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde bir kişinin, "Bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır." dediğini anımsatarak, şunları kaydetti: "Pişkin pişkin seyredip, en küçük tepki bile vermedi. Oysa hepimiz biliyoruz ki burası bizim vatanımız, buranın her bir karışı Türkiye Cumhuriyeti'ni ifade eder. Bu ülkede 'Kürdistan' diye bir toprak parçası yoktur. Bölücü bir dillendirmeye karşı muhalefetten, lider pozisyonu almış insanlardan beklentimiz; 'Haddini bil, saygılı ol, terbiyeli ol' demesidir. 'Sen kimsin vatanımızın bir parçasını bölücü bir dille tarif ediyorsun?' demesi lazımdı. Demiyor. Niye demiyorsun? Hani sen ülkücüydün, milliyetçiydin? Faydacı düşünüyorsun. Onlardan oy alabilmek için sükut ediyorsun. Bu mu vatanseverlik?"

Yahya Kemal Beyatlı’ya vefa

“Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan/ Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan” diyerek, milli ufuk rotamızı çizenlerden Şair Yahya Kemal Beyatlı’yı 63’üncü vefat yıldönümünde yad eden Milletvekili Aydemir, ‘Şükran borcumuz kimlere var? Vatana hizmet edenlere var. 1 Kasım 1958’de hakka vuslata eren Merhum Beyatlı gibi mümtaz simalara. Allah gani gani rahmet eylesin. Milli düşüncenin, milli kalemin sembol ismidir. Yahya Kemal Beyatlı gibi yüksek isimler bizim medarı iftiharımızdır. Şeref duyduğumuz simalardır. Onları hiçbir zaman unutmayacak, unutturmayacağız. ‘ dedi.

1 Kasım 2015 seçimleri

Basın toplantısının son bölümünde 1 Kasım 2015 seçimleri ve sonuçlarını hatırlatan Milletvekili aydemir, o seçimde AK Partinin yüzde 49.5’lik bir oy desteği aldığı, 317 milletvekili çıkardığını vurgulayarak, ‘Milletimizin yüreğindeki yerimiz o günkünün aynıdır sabit kadem haldedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterilen teveccüh ve destek daha da yükselmiştir. Muhalefet ise milletin gönül frekansından öyle uzakta ki. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.