Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yeni hizmet binasına taşındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz konu hakkında şu bilgileri verdi:

“İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müftü Solakzade Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No.2529 Palandöken İlçesinde yapılan Âşık Sümmani Kültür Merkezi Hizmet Binasına taşındı. Ayrıca Erzurum Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Kültür Merkezi de, Âşık Sümmani Kültür Merkezi binasında hizmete başladı. Geleneksel Türk Süsleme Sanatları, El Sanatları, Kişisel Gelişim ve Müzik kursları, Folklör ,Erzurum Yerel Yemekler, Tiyatro vb. Kurslar Palandöken İlçe Milli Eğitimine bağlı Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde kurs eğitimine başlanıldı. Kültür Merkezi ilerleyen günlerde isteğe bağlı olarak 20 civarı kurslarda açılarak vatandaşlara hizmet verecek. Ayrıca Âşık Sümmani Kültür Merkezi binasında Erzurum İl Nüfus Müdürlüğü ile Palandöken İlçe Nüfus Müdürlüğü de kısa bir zamanda taşınarak vatandaşlara hizmet verecek.”

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