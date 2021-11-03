Pasinler’de trafik kazası: 6 yaralı

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Erzurum’un Pasinler ilçesinde hususi otomobil kavşaktan çıkan yolcu otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; olay Pasinler ilçesi Yiğittaşı mahalle mevki kavşağında yaşandı. Erzurum istikametinden Pasinler istikametinde seyir halinde olan Abdurrahim Yavuz yönetimindeki 34 GC 6406 plakalı hususi otomobil kavşaktan çıkan 34 CAC 363 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan Abdurrahim, Vedat, Cihan, Rezan, Savaş ve Adik Yavuz Pasinler İtfaiye Amirliğine bağlı itfaiye erlerince sıkıştıkları yerlerden kurtarıldılar. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Öte yandan kazayla ilgili Jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı.



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