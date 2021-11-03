Atatürk Üniversitesi tarafından ilk peynir rotası oluşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi tarafından ilk peynir rotası oluşturuldu

İHA

Atatürk Üniversitesi tarafından ilk peynir rotası oluşturuldu

Gelecek Turizmde projesi kapsamında gerçekleştirilen ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünde hayata geçirilen Kars Peynir Rotasında sona gelindi.
Proje danışmanı olan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk ile proje yürütücüleri Arş. Gör. Dr. Zühal Aksakallı Bayraktar ile Arş. Gör. Dr. Yusuf Bayraktar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret ederek ilk peynir rotası olma özelliği taşıyan proje hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
“Kendi Sınırlarımızın Çok Daha Ötesinde Bir Sorumluluk Alanımız Var”
Bölgesel büyümenin tüm paydaşların katkısı ve tüm unsurların gelişimiyle mümkün olacağını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite olarak bölgesel ve toplumsal katkıya her zamankinden daha çok önem verdiklerini belirterek, daha üst seviyelere çıkmanın ancak topyekûn bir birliktelikle mümkün olacağını söyledi. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi olarak tüm bölgeyi kapsayan projeler ürettiklerini aktaran Rektör Çomaklı: “Kendi sınırlarının çok daha ötesinde bir sorumluluk alanı olan üniversitemiz bünyesinde yapılan çalışmalar ile lokomotif olma hüviyetimizi sürdürüyoruz. Bu misyon doğrultusunda geliştirilen her projeye de sonuna kadar destek veriyoruz. Çevre illerimizi de kapsayan Kars Peynir Rotası projesinde emeği olan mensuplarımızı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Proje, Bölgenin Turizm Potansiyeline Yarar Sağlayacak
Proje kapsamında rota haritasının oluşturulması, rota duraklarına tanıtım stantlarının yerleştirilmesi ve rotaya ait tanıtıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gibi birçok faaliyetin tamamlandığını belirten Dekan Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, Kars Peynir Rotası projesi ile bölgenin geleneklerinin, unutulmaya yüz tutan yerel değerlerinin, geleneksel bilgi ve üretim tekniklerinin yeniden canlandırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının; böylece bölgenin turizm potansiyelinin desteklenerek yerel sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasının hedeflendiğini söyledi.
Kilit Roldeki STK’lar ile Son Süreç Değerlendirildi
Proje kapsamında; üniversiteler, STK’lar ve bölgedeki yerel üreticilerin ortak çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk peynir rotasının oluşturulduğunu, Kars’ın yöresel mandıraları ve doğal, kültürel miras alanlarından geçen, iyi yapılandırılmış ve haritalandırılmış bir bölgesel rota oluşturmak için SchleswigHolstein Peynir Rotası uygulama örneğinden yararlanıldığını aktaran proje yürütücüsü öğretim elemanları ise proje paydaşları başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, bölgedeki turizm paydaşları ve kilit roldeki STK yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve projenin son aşaması hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını söylediler.
Erzurum’un gelişimine katkı sunması hedeflenen ve bu kapsamda hazırlanan diğer projelerin de konuşulduğu ziyaret, proje ekibinin Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya anı peynir sandığı takdim etmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Müdürü Tuncer, kan bağışı için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Tuncer, kan bağışı için kolları sıvadı
Erzurum Şehir Hastanesi’nde bazı branşlarda gece poliklinik hizmetleri başladı
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Hastanesi’nde bazı branşlarda gece ...
Pasinler’de trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Pasinler’de trafik kazası: 6 yaralı
Öğrencileri utandırmayan yardım
YEREL HABERLER Öğrencileri utandırmayan yardım
Rus Kilisesi'ne çelik kubbe
YEREL HABERLER Rus Kilisesi'ne çelik kubbe
Erzurum'da bulunan Oltu Rus Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum'da bulunan Oltu Rus Kilisesi'nde restorasyon ...
Öğretmenler ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ için toplandı Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Karataş: “TBMM’yi ve Milli Eğitim Bakanlığını Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu bir an evvel hayata geçirmek konusunda adım atmaya çağırıyoruz”
YEREL HABERLER Öğretmenler ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ için ...
Dolandırıcıların ismini kullandığı avukat: İsmime kullanmadığım Eyşan'ı ekleteceğim
YEREL HABERLER Dolandırıcıların ismini kullandığı avukat: İsmime ...
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı
YEREL HABERLER İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yeni hizmet binasına ...
Aydemir: Sayın Cumhurbaşkanımızla iftihar ediyoruz’ Aydemir’den muhalefete: ‘Şimdi yüzleri kızarır mı? ‘ Aydemir’den Akşener’e: ‘Bu mu vatanseverlik?‘ ‘Dadaşlar cumhurbaşkanımıza minnettar’
YEREL HABERLER Aydemir: Sayın Cumhurbaşkanımızla iftihar ...
Bir fidan da sen dik
YEREL HABERLER Bir fidan da sen dik
Milletvekili Aydemir AK Parti Enerji Politikasını paylaştı ‘Halkımızın duası bizim gücümüzdür’ Muhalefete hak teslimi çağrısı Enerjide Erzurum vurgusu
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir AK Parti Enerji Politikasını ...
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk Erzurum’a atandı
YEREL HABERLER Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ...
Aziziye Belediyesi’nden “Farklı Bakış” sergisi
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’nden “Farklı Bakış” sergisi
Otomobilin çarptığı tilkiyi tedavi ettirdiler
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı tilkiyi tedavi ettirdiler
Erzurum’da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Erzurum’da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar ...
Dolandırıcılardan bıkan avukat, çözümü ismini değiştirmekte arıyor Dolandırıcıların akıl almaz taktiği avukatı canından bezdirdi “Yeter artık gerekirse ismimi değiştireceğim”
YEREL HABERLER Dolandırıcılardan bıkan avukat, çözümü ismini ...
Yarışlar sebebiyle evlenemeyen milli atletler hayal ettikleri düğünü yaptı
YEREL HABERLER Yarışlar sebebiyle evlenemeyen milli atletler hayal ...
Otomobil çarpması sonucu yaralanan tilkiyi yoldan geçen 2 arkadaş veterinere götürdü
YEREL HABERLER Otomobil çarpması sonucu yaralanan tilkiyi yoldan ...
Yarışlar sebebiyle evlenemeyen milli atletler hayal ettikleri düğünü yaptı
YEREL HABERLER Yarışlar sebebiyle evlenemeyen milli atletler hayal ...
MHP’den görkemli açılış
YEREL HABERLER MHP’den görkemli açılış
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Dijital Tırı Erzurum’da ziyarete açılıyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Dijital Tırı ...
Genel Başkan Ali Yalçın Atatürk Üniversitesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Genel Başkan Ali Yalçın Atatürk Üniversitesini ...
OLDEF’e Sağlam başkan
YEREL HABERLER OLDEF’e Sağlam başkan

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.