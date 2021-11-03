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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Müdürü Tuncer, kan bağışı için kolları sıvadı

İHA

Emniyet Müdürü Tuncer, kan bağışı için kolları sıvadı

Kızılay Haftası kapsamında Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, polislerle birlikte kan bağışında bulundu.
29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında Erzurum Emniyet Müdürlüğü personelleri kan bağışında bulundu. Emniyet binası önüne Kızılay ekipleri tarafından kurulan mobil araç sayesinde yüzlerce emniyet personeli kan bağış için kolları sıvadı. Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer’de kan bağışında bulunurken vatandaşlara çağrıda bulundu.
Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Kızılay’ın kan depolarını doldurmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade ederek, "Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında bizler de kurum olarak kan bağışında bulunmak için katılım sağladık. Kızılay’ın kurum içerisine getirdiği kan alma araçları ile personel olarak büyük bir duyarlılıkla kan bağışında bulunuyoruz. Bu beni ve ekibimi son derece mutlu ediyor. Ben de kampanyaya kan vermek suretiyle katkıda bulundum. Kan bağışlamanın ne kadar önemli olduğunu sizler de biliyorsunuz. Tıp olarak yapılamayan tek şeyin kan olduğunu biliyoruz. Bizler de kan vermek suretiyle destek veriyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla kan alımlarında bir azalma oldu, bizler de bu azalmayı önlemek için kan bağışında bulunuyoruz. Kızılay’ın kan depolarını doldurmak hepimize görev olarak düşüyor. Ekibim olarak kan vermekten son derece mutlu olduğumu da belirtmek istiyorum“ dedi.

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