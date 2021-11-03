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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası İletişim Sempozyumu 18 yaşında

İHA

Uluslararası İletişim Sempozyumu 18 yaşında

Atatürk Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinin iş birliğinde gerçekleşen Milenyumda İletişim Sempozyumunun (Communication in the MilleniumCIM 2021) 18.’si ulusal ve uluslararası iletişim bilimcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında dönüşümlü olarak organize edilen sempozyumda, iletişim akademisyenleri belirlenen oturumlar kapsamında sunumlar yaptı. Bu yıl Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen CIM 2021, 2627 Ekim tarihleri arasında dünyanın 9 ayrı ülkesinden 25 üniversite ile Türkiye’den 75 üniversiteden bilim insanlarının katılımıyla toplandı.
İletişim alanında çalışma yapan akademisyenler arasında diyalogu geliştirmeyi misyon edinen sempozyum; yurt dışından alanın tanınmış isimlerinden Imad Alsyouf, T. Serra Gorpe, Michael L. Kent, James Curran, Sahar Khamis, Glenn W. Muschert, Massimo Ragnedda, R. S. Zaharna, Nicholas Cull, Henry Jenkins’in yürüttüğü oturumların yanında, 8’i yurt dışından olmak üzere 86 farklı üniversiteden toplamda 171 bilgi sunumu yapıldı. Gerçekleşen 36 oturumun 8’i İngilizce, 29’u ise Türkçe olarak düzenlendi.
İletişim alanının güncel konu ve sorunları tartışıldı
Sempozyum hakkında değerlendirmede bulunan CIM 2021 Organizasyon Komitesi Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Besim Yıldırım şunları söyledi: “İletişim alanındaki akademisyenlerin birbirleriyle bağlantılarını güçlendirdiği CIM sempozyumu sadece bir bilimsel etkinlik olmasının ötesinde Türkiye’deki akademisyenlerin dünyadaki meslektaşlarıyla etkileşime girmesini sağlayan önemli bir organizasyon haline geldi. Bu kapsamda hem iletişim alanındaki gelişmelerin ele alındığı hem de mevcut sorunların çözümüne yönelik fikirlerin tartışıldığı sempozyum, güncel meselelere ışık tutması açısından da önem taşıyor. Bir yandan geleneksel medya odaklı çalışmalar değişen toplumsal koşullar bağlamında güncellenerek sürdürülürken, diğer yandan da dijital/yeni medya odaklı araştırmalarla iletişim bilimlerinin ilgi ve etkinlik alanı çeşitlilik gösteriyor. Bu gelişmeler ışığında bu yıl ki temasının ‘Dijitalleşme’ olarak belirlendiği CIM 2021 kapsamında yöntem bilimsel, kuramsal ve kavramsal tartışmaların yeni boyutlar kazanarak devam etmesi amaçlandı.”
İletişim alanında multidisiplinler çalışmaların teşvik edilmesiyle bu çalışmaların bilim insanlarına büyük olanaklar sağladığını söyleyen Yıldırım, katkılarından dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi ile bütün katılımcılara teşekkürlerini iletti.
İletişim odaklı birçok alanda çeşitli paneller düzenlendi
Organizasyon Komitesi Eş Başkanı ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkal Yüksel ise iletişim uzmanları ve uygulayıcıları arasında yenilikçi ve ilham verici bir diyalogun geliştirilmesi için oluşturulan etkinlik kapsamında iletişim alanının popüler ve temel sorunlarının tartışıldığını vurguladı. Sempozyuma katılımın oldukça yoğun olduğunu belirten Yüksel, iletişim alanına ve gelişimine yapıcı katkı sağlamaya yönelik çalışmaları teşvik etmeyi amaç edinerek dijital okuryazarlık, yapay zekâ, dijital diplomasi, dijital iletişim gibi alanları kapsayan paneller düzenlendiğinin altını çizdi.
Sempozyum Donald Lewis Shaw’a atfedildi
Amacı ulusal ve uluslararası düzeydeki bilim insanlarının iletişim alanına katkı sağlayacak çalışmaları teşvik edecek platform hazırlamak olan Uluslararası İletişim Sempozyumu ilk kez 2003 yılında Austin’deki Teksas Üniversitesinde düzenlendi. İletişim bilimleri alanında önemli katkılar sağlayan Donald Lewis Shaw, CIM 2021 sempozyumda anıldı. 2021 yılında hayatını kaybetmesinden dolayı sempozyum komisyon üyeleri tarafından bu yıl ki sempozyum Donald Lewis Shaw’a atfedildi.
Sempozyum, Atatürk Üniversitesi Değerlendirme Komitesinin kapanış konuşmasıyla sona erdi.

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