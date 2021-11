Yine aynı alt geçit yine kaza Virajı alamayan sürücü duvara çarptı, uzun süre araçtan çıkamadı

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında alt geçitten çıkış yapan sürücü virajı alamayınca duvara çarptı. Uzun süre kazanın şokunu atlatamayan kadın, aracından çıkamadı. Mahalle halkı ise her hafta en az 1 kazanın olduğu alt geçidin yıkılmasını istedi.

Kaza, Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Çaykara Caddesinde bulunan Hamidiye Alt Geçidi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Alt geçidi kullanan kadın sürücü, 25 DS 654 plakalı Fiat marka aracıyla virajı alamayınca alt geçidin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken aracın yakıt deposu parçalandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın şokunu uzun süre atlatamayan kadın sürücü, ekiplerin müdahalesiyle kendine getirilip, araçtan indirildi. Kazada can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Alt geçit ise uzun süre ekipler tarafından trafiğe kapatıldı.

Öte yandan 50'nci Yıl Caddesini Çaykara Caddesine bağlayan Hamidiye Kavşağı virajının keskin olması nedeniyle her hafta, en az 1 sürücü alt geçitte virajı alamayarak duvara çarpıyor. Kavşakta kazasız gün yaşanmadığını dile getiren bölge esnafı, kavşağın yeniden düzenlenmesini veya kapatılmasını istiyor. Duvara çarparak takla atan araçlar bölge sakinlerinin de korkulu rüyası oldu.

