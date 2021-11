Erzurum Şehir Hastanesi’nde Organ Haftası etkinliği

39 Kasım Organ Bağış Haftası nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi’nde stant açıldı.

Açılan stantta vatandaşların organlarını bağışlamalarına yönelik başvurular kabul edilirken, organ bağışı konusunda da çeşitli bilgiler verilerek broşürler dağıtıldı.

Organ bağışına dikkat çekmek amacıyla hafta çerçevesinde her yıl hastane içerisine açılan organ bağış standında hasta yakınları ve personel organlarını bağışlamak için başvuruda bulundu.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör; Organ Bağışı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, hastane içerisinde stant açarak vatandaşları doğrudan bilgilendirmenin önemine vurgu yaptı. Organ bağışı konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Başhekim Tör, bağışlanan organlar sayesinde yeni hayatlara vesile olmanın her açıdan büyük önem taşıdığına değindi.

Stant açtıkları süre içinde vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyleyen Başhekim, Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör "Bağışlanan bir organ, bir kişiyi yaşama yeniden bağlayacaktır. Unutulmamalı ki, yaşayan herkes aslında potansiyel hastadır. Belki bir gün organa sizin veya sevdiklerinizin de ihtiyacı olabilir. Bu acı gerçeğe karşın organ bağışı çok yetersiz. Herkes organ bağışı konusunda bilinçli ve duyarlı olmalı. Yaşama yeniden merhaba demeyi bekleyenlerin umudunu arttıralım. Gerçekten organ bağışının bir hayat kurtardığını unutmayalım" dedi.

Hastane Başhekim Yardımcısı ve Organ Nakli Koordinatörü Dr.Fatih Aras ise yaptığı açıklamada; Organ Bağışı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, bu yıl stantlarının ilkini Erzurum Şehir Hastanesin de açtıklarını devamında il Sağlık Müdürlüğü ve hafta sonu ise MNG alışveriş merkezinde açacaklarını, bu sayede vatandaşları doğrudan bilgilendirme şansı elde edeceklerini belirtti.

Organ bağışı konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Doktor Fatih Aras, bağışlanan organlar sayesinde yeni hayatlara vesile olmanın her açıdan büyük önem taşıdığına değindi.

Hastanede açılan Organ Bağış Standında ilk bağışlar Hastane yönetiminden oldu.

Şehir hastanesinde açılan organ bağış standında ilk bağışı hastane yönetimi tam kadro ile yaparak bağışa uygun tüm vatandaşları “her bağış bir hayattır “sloganı ile organ bağışına davet etiler.

