Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın ekmeğinin tuzu yok’ Aydemir’den Viva Zapata’ya ‘Münzirle Sinimmar’ cevabı ‘Reform ve yatırımlar cumhurbaşkanımızın eseridir’ Cumhurbaşkanımızın milletin gönlünde özel yeri var Aydemir Erzurum’un taleplerini dile getirdi

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasete taşıdığı, makam ve mansıp sahibi yaptığı bazılarının vefasızlık içinde bulunduklarını belirterek, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın ekmeğinin tuzu yok’ dedi.

Gerçek manasıyla Adem ve bugünkü söylenişiyle adam olmanın vefadan geçtiğine vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Önce vefa, sonra vefa, hep vefa. Adem olmanın yolu vefadan geçiyor.’ kaydını düştü.

Viva Zapata’ya Münzirle Sinimmar cevabı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde CHP Milletvekili Şener’in ‘Lideri kutsayan Dil’ şeklindeki eleştirisine cevap veren Milletvekili Aydemir, son 20 yılda gerçekleştirilen reform ve yatırımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eseri olduğunu kaydederek, Viva Zapata Filmi’ni örnek gösteren Şener’e Münzirle Sinimmar'ın hikayesini okumasını tavsiye etti.

Aydemir Ak Partinin kuruluş yıldönümünü kutladı

AK Parti Milletvekili Aydemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde tespitlerini aktardı. Sunumunda AK Partinin kuruluş yıldönümünü kutlayan Milletvekili Aydemir, ‘3 Kasım, küresel tarihe açılan bir Ak Sayfanın yıl dönümü. Dolayısıyla, millet adına, vatan adına çok hususi bir zaman dilimi, mazlum milletler adına çok hususi bir zaman dilimi; bununla iftihar ediyoruz, on dokuz yıl bu memlekete, bu millete eşsiz hizmetler yapmış bir iktidarımız var ve bir Cumhurbaşkanımız var, hakikaten eşi menendi olma yan bir lider. Bunun altını özellikle çiziyorum. ‘ dedi.

Aydemir’den muhalefete sosyal medyadan cevap

Sosyal Medya zemininde muhalif çevrelerin 20 yılda ülkeye çağ atlatan yatırım ve reformları karartmaya yönelik paylaşımları olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, bu paylaşımlara milletten büyük tepkiler geldiğini söyledi. Milletvekili Aydemir, ‘Bir muhavere, bir karşılıklı konuşmayı paylaşmak istiyorum. İstanbul’da bize de muhalif olan, sosyal medyada yayın yapan bir televizyon kanalı sokak röportajları yapıyor. Aslında maksatları belli, maksatları AK Parti’nin giderek imajının bozulduğunu, vatandaş nezdinde itibarının kalmadığını ifade için zorlama sualler filan. Ama, şöyle bir muhavere geçti elime, Başkanımla konuştum, acaba bunu yayınlamak mümkün mü diye, izin vermedi. Öyleyse, ben de onu deşifre ettim, sizinle paylaşmak istiyorum. Genç bir kardeşimiz, orta yaşta birine sual ediyor “Kime oy vereceksin? ” “Reise, kime vereceğim; buralar hep onun eseri, Türkiye ’de ne varsa onun eseri, öbürlerinden ben gördüm şimdiye kadar? Zihniyet belli, bir tane ağaç diktikleri yo. Geldiler mi, yine aynı, talan edip gidecekler.” Muhabir “Bir şans verseniz.” diyor, vatandaş şöyle söylüyor: “Ne şansı vereceğim bunlara? Burası deneme tahtası mı? Bir daha yirmi sene, otuz sene, elli sene geriye gidersem ne olacak? Size yazık olacak. Ben geldim, gidiyorum; siz kendinizi düşünün. Bakın ki geçmişte neler olmuş. Eskiden sabah namazından sonra emekliler banka kuyruğunda bekliyorlardı. Banka açıldığında ise bankacı ‘Beklemeyin, bankada para yok.’ diyordu, kuyrukta ölen insanlar oluyordu.” “Su yok, elektrik yok, tüp gaz yok, yağ yok; yok oğlu yok . Aklına ne gelirse yok . Şimdi öyle mi? Her şey var Allah’a şükür. Bak, alttan metro gidiyor, oradan tramvay gidiyor, köprüler, viyadükler, Marmaraylar hep bu adam yaptı; üstüne üstlük 27 milyar dolar da borç ödedi IMF'ye. ” “Yani ona mı oy vereceksiniz? ”diye yeniden bir sual açıyor genç kardeşimiz. “Tabii ki ona vereceğim. Benim bir emekli maaşım var, kim gelse onu verir, reis bana ilave bir şey vermiyor ama sizler için önemli, eskiye dönerse Türkiye ne olacak? Bakın, evime bir telefon çektirmek için iki yıl bekledim. Şurada bir petrol istasyonu vardı, arabama mazot kuyruğuna girdim, karneyle mazot aldım; karneye işlediler ki bir başka yerden almayayım.” Böyle bir muhavere arkadaşlar. Tabii, çok da özgün bir dille konuşan vatandaşımız, dinlediğinizde yüreğinize raptediyorsunuz. Bu ne, bunu niye paylaştım? Milletin hâleti ruhiyesi, milletin yüreğindeki Sayın Cumhurbaşkanımızın yerini bilin diye söyledim.’ dedi.

Aydemir’den vefa vurgusu

Muhalefetin milletten habersiz olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Başta Abdüllatif Şener Bey olmak üzere çünkü onu söylediği için onu en başa koyuyorum milletten bi habersiniz. Millet vefayı insan olmanın ilk basamağı olarak tarif ediyor Vefa, vefa, vefa. Neye vefa? Yaradana vefa, anaya, babaya, lidere ve davaya sadakat o kadar değerli ki. Bu olduğu zaman, pirüpak bir zemin çıkıyor orta yere. ‘ diye konuştu.

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, ne diyor Abdüllatif Bey? “Lideri kutsayan bir dil.” diyor. Arkadaşlar Değerli Bakanım, ben burada konuştuğum zaman İstisnası hiç yoktur, bir tane de örnek verdim, 13 sayfalık bir tutanak çıkarmışım, 4 sayfası bana ait, 9 sayfa laf atılmış, burada duruyor. Hep böyle yapıyorlar sebebi şu Tahammül edemiyorsunuz, ben hakikatleri dillendiriyorum, tahammül edeceksiniz. Aslında dedim ya, 2023’te size özel bir terzi vazifesi yapacak milletimiz, az kaldı bekleyin, göreceksiniz onu . Ama ben buradan sizi uyarıyorum ham hayallere kapılmayın. Akıllı olun. ‘ dedi

‘Hak teslimi kadar mübarek birşey yoktur’

“Ekmeğinin tuzu olmamak” diye bir kavram var, bunu hepimiz biliriz yani yaptığı ne tür iyilik olursa olsun karşı taraftan bilinmemek” sözleriyle konuşmasını sürdüren Milletvekili Aydemir, ‘Tam da bu tarz üzere bir liderimiz var, ekmeğinin tuzu yok. Onun siyasette taşıdıkları, onun makam mansıp sahibi yaptıkları sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Arkalarını dönmekle iktifa etmediler, yetinmediler, ardından kuyu kazmak için otel lobilerinde IMF’yle, IMF’ye çaşıtlık yaparak görüşmeler yaptılar ve ben burada onlar için özel not düşerken, bunlardan birisi doğal gaz üzerine not düşerken kendini nasıl tarif etmiş benim olmadığım bir zeminde? “Mağara adamı” diye tarif etmiş, ben öyle tarif etmedim; Allah öyle konuşturuyor. Bence adam olmak lazım, adam olmanın yolu da vefalı olmaktan geçiyor. Bu, şu anlama gelmiyor “Efendim, gelin Sayın Cumhurbaşkanımızı her zeminde tebcil edin, yüceltin. ” böyle bir talebimiz yok, ama hak teslimi kadar mübarek bir şey de yoktur. En azından sükût etmek. Bakın, ben biliyorum ki şu ifadeleri kullanan Abdüllatif Bey öncesinde kendi liderine çok daha fazlasını, çok daha abartılısını yöneltmiştir. İhtimal ki şu an ki bulunduğu pozisyonda da liderine karşı etekleyen bir hâli vardır, bizde o yok. Ne yapıyoruz biz? Dünyaya nizam vermiş, âleme nizam vermiş, küresel insafsızlıklara ket vurmuş, onları sonlandırmış bir lidere saygı var bizde ve elbette ki biz ona saygı duyacağız, elbette ki burada hakkı teslim edeceğiz. ‘ diye konuştu.

‘Biz hakkı teslim ediyoruz’

Milletvekili Aydemir sunumunu şöyle sürdürdü: ‘Ben altı yıldır Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyim, iftiharla söylüyorum ki arkadaşlar, her yıl muhalefet aynı şeyleri söyledi, “Battık, bittik, yok olduk.” teraneleriyle karşımızda oldular ama her geldiğimiz nokta, zaman dilimi bizi haklı çıkardı, elhamdülillah; daha da olacak, göreceksiniz, inşallah yaşayanlar görecek ki çok daha zirvelere giden bir hâlimiz olacak . Kiminle oluyor arkadaşlar? Liderimizin çizdiği rotayla oluyor. Öyleyse, o lidere dönük saygı ifade etmek, onun yaptıklarını burada öne çıkarmak Ne diyor? “Destan yazıyorsunuz yanlışlar üzerine. ” Tam tersi. Biz hakkı teslim ediyoruz, sizden de talebimiz hep bu oluyor zaten; yapmadığınız için de Cenabı Hak size inayetiyle yönelmez, yönelmiyor zaten, olmayacak, milletin yüreğinde de yer bulmuyorsunuz arkadaşlar. Bakın, burada bakanlarımız geliyorlar, icraatlarını anlatıyorlar değil mi, hep beraber görüyoruz. Peki, Cumhurbaşkanlığı sistemi neyi ifade ediyor? Şunu ifade ediyor arkadaşlar: Burada ne tür icraat varsa Cumhurbaşkanımızdan

Şener’in Viva Zapata’sına Aydemir’den Münzir ile Sinimmar karşılığı

Benim Abdüllatif Bey'den bir özel talebim olsun, Değerli Bakanımızdan bir özel talebim olsun, talebim şu : Bir hikâye anlattı, bir film seyrettiğinden bahsetti, ben de ona Münzirle Sinimmar'ın Hikâyesini okumasını tavsiye ediyorum. “Münzirlik etme ” diye bir kavram vardır, yeri geldiğinde söyleriz; Münzir ihanet eden demektir, Münzir vefasız demektir; Sinimmar da tam tersi vefayı ifade edendir, o hikâye çok öğreticidir. Keşke onu da okusa, onu da içselleştirse, hayatına bir rota çizerken onunla yürüse ve Cenabı Hak’tan da niyazımız, Cemil Meriç’in kayda geçtiği o Augias’ın ahırındaki gibi bir hâl zuhur etse de Sinimmar’lar hep yaşasa Münzirler hiç olmasa. Öyle olduğu zaman hayat çok lezzetli olacak.

Erzurum’un beklentileri

Sayın Varank, siz bakanlığa geldikten sonra Bakanlık özel bir hale evrildi, bunu yeri geldiğinde hep söylüyoruz, muhalefetten de hak teslimi yapan arkadaşlarımız oldu. Sayın Bakan’dan DAP için özel bir talebimiz var, DAP bütçesinin daha artırılmasını istiyoruz, çünkü DAP’la beraber geçtiğimiz bütçede de söylemiştimzmine çok lezzetli bir hal yayıldı, yani yapılanlar hakikaten insanların yüreğinde bir ferahlık oluşturdu. Dolayısıyla, DAP’a bir hususi müzaheret talep ediyoruz.

Bir Başkası da Erzurum 2’inci OSB ile ilgili. 2’inci OSB’miz faaliyette ama birtakım sıkıntılarımız var. Orası için de müspet bir yaklaşımınızı yansıtırsanız çok memnun oluruz. Bütçemiz hayırlı olsun inşallah.”

