Akademi - sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti

Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen AkademiSektör Buluşmalarının birincisi, Erzurum’un yerel medya temsilcileri ve İletişim Fakültesi akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen ve amacı yerel medyayla iletişim Fakültesi arasındaki bağı güçlendirmek olan Akademi Sektör Buluşmaları paneline Erzurum’un yerel medyasında görev yapan gazeteciler Kadir Sabuncuoğlu ve Sevda Güneş ile İletişim Fakültesi Gazetecilik Bolümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hakan Temiztürk, Prof. Dr. Hüseyin Köse ve Doç. Dr. Besim Yıldırım panelist olarak katıldı.

Erzurum yerel medyasının sorunları, beklentileri ve fırsatlarının konuşulduğu panelde gazeteciler, özellikle yoğun katılım sağlayan Gazetecilik Bölümü öğrencilerine bilgi ve tecrübelerini aktardılar.

Gazetecilik hayatına başlama serüvenlerini anlatan konuklar, yerel medyada görev yapmanın zorluk ve avantajlarından bahsederek bu mesleğin bir gönül işi olduğunu ve topluma hizmet noktasında ise önemli bir misyonu üstlendiğini söylediler.

Gazetecilik Bolümü Öğretim Üyeleri ise geçmişten günümüze Erzurum medyasını ele alarak bu alanda birçok değişim yaşandığını, günümüz gazeteciliğinin artık daha çok elektronik ortamdan yapıldığına belirterek, Gazetecilik Bölümünün Erzurum yerel medyası ile daima iletişim halinde olduğuna vurgu yaptılar.

Gazetecilik mesleğine başlama noktasında yerel medyanın önemine değinen akademisyenler, gazetecilik eğitiminde teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitim alanı olan yerel medyanın da bu işin arka bahçesi olduğunu belirttiler.

Sohbet havasında devam eden panel daha sonra karşılıklı soru ve cevapların ardından sona erdi.

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