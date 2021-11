Vali Okay Memiş, lösemili çocuklar ve ailelerini kabul etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle LÖSEV İl Temsilcisi Savaş Şimşek, lösemili çocuklar ve ailelerini kabul etti.

Ziyarette, lösemiye karşı farkındalık oluşturmak için Turuncu Maske takan Vali Okay Memiş, “Lösemi, artık tedavi edilebilir bir hastalık, devletimiz bütün imkânlarını bu alana seferber ediyor. Biz de her zaman ailelerimizin ve yavrularımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

