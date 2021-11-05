Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret ederek Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik yapmış olduğu çalışmaları anlattı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çomaklı, üniversite olarak tüm resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurulan ilişkilere önem verdiklerini ve bu bağlamda kurumların genç oluşumlarıyla vakit geçirmeye daha çok gayret ettiklerini ifade ederek: “Gençlerimizin bir taraftan akli, bir taraftan da ruhi melekelerini geliştirmek için samimi bir şekilde gayret ediyoruz. Bu doğrultuda müftülüğümüzün yapmış olduğu projelerin tamamını desteklemeye ve her türlü iletişim kanalıyla öğrencilerimize duyurmaya hazırız. Bu çalışmalardan bir kişinin bile yararlanması, bizim için çok önemli; zira bir olmadan, iki olmuyor. Gönlümüz, milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerimizle büyük Türkiye hedefine ulaşmaktan yana. Bu yolu birlik ve bütünlük içerisinde, hep birlikte yürüyerek aşacağız. Bu amaçlar doğrultusunda Erzurum İl Müftümüz Şahin Yıldırım nezdinde tüm kurum personeline ve gönüllü gençlerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

“Zorlukları Ortadan Kaldıracak Yegâne Şey İlimdir, Hikmettir”

Şehirde ve gençlerin yüreklerinde manevi iklim havasını oluşturmak istediklerini ifade eden Müftü Yıldırım ise: “Gelişen ve değişen dünya düzenini yakından takip ediyoruz. Bugün bütün bir insanlık zor bir süreçten geçiyor. Bu zorlukları ortadan kaldıracak yegâne şey yine ilimdir, hikmettir. Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfımız olarak hem öğrenci yurtlarımızla hem de ortak yürüttüğümüz çalışmalarla öğrencilerimizin yanındayız. Namaz programları, ilim atölyeleri, dini gün ve gecelere özel programlar başta olmak üzere birçok programda gençlerimizle buluşuyoruz. Çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Diyanet İşleri Başkanlığımız, gençlere yönelik 'Geçerken' dergisini yayın hayatına sundu. Gençlere armağan niteliğindeki bu dergi, zengin içeriğiyle kısa sürede birçok genç bireyin en sevdikleri arasına girdi. Bu tür yayınlar ve sürdürülen etkinlikler, gençlerimizin anlam arayışına ışık tutacak ve zihinlerindeki sorulara cevap olacaktır. Gençlerimizin tüm bu çalışmalardan istifade etmelerini ümit ediyor; misafirperverliği, gençlere yaklaşımı ve verdiği desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret, Erzurum Müftüsü Yıldırım’ın Rektör Çomaklı’ya ‘Geçerken’ adlı derginin son sayısını armağan etmesiyle son buldu.

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