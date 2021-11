Akademisyenler başarılarını Rektör Çomaklı ile paylaştı

Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen 2020 Yılı Genç Bilim İnsanı Ödüllüne layık görülen Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Çadırcı ve “Yatağa Bağımlı Hastalarda Basınç Yaralarının Önlenmesinde Kullanılacak Multifonksiyonel Akıllı Petek Sistemine Sahip Yatak Geliştirilmesi” isimli projesiyle TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından destek almaya hak kazanan Doç. Dr. Gülay İpek Çoban, mutluluklarını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile paylaştılar.

“Topluma Fayda Sağlayan Her Projenin Destekçisiyiz”

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Atatürk Üniversitesi akademisyenlerinin ulusal ve uluslararası çapta kazandıkları ödüller ve aldıkları desteklerle gündemde olduklarını aktaran Rektör Çomaklı, kazanılan başarılar dolayısıyla Prof. Dr. Çadırcı ve Doç. Dr. Çoban’ı tebrik etti.

Elde edilen her başarının Atatürk Üniversitesi ismini daha yükseğe taşıdığını vurgulayan Rektör Çomaklı, topluma ve ülke kalkınmasına fayda sağlayan her projenin arkasında durarak destek sağladıklarını söyledi.

124 başvuru arasından seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2020 Yılının Genç Bilim İnsanı Ödülüne layık görülen Prof. Dr. Elif Çadırcı, son 2 yılda 3 ayrı bilimsel teşvik ödülüne layık görüldüğünü belirterek desteği için Atatürk Üniversitesi nezdinde Rektör Prof. Dr. Çomaklı’ya teşekkür etti.

TEYDEB 1505 ÜniversiteSanayi iş birliği kapsamında başvurusu yapılan “Yatağa Bağımlı Hastalarda Basınç Yaralarının Önlenmesinde Kullanılacak Multifonksiyonel Akıllı Petek Sistemine Sahip Yatak Geliştirilmesi” projesi desteklenen Doç. Dr. Gülay İpek Çoban ise projenin şimdiye kadar Türkiye’de hemşirelik alanında 1505 ÜniversiteSanayi iş birliği kapsamında desteklenen ilk proje olduğunu vurgulayarak Rektör Çomaklı’ya bilgi verdi.

İlklere imza atan Atatürk Üniversitesinin mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirten Çoban, başta Rektör Çomaklı olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

