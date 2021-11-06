Önce gökyüzünü seyrettiler, sonra halay çektiler

Erzurum’da düzenlenen etkinlikle üniversite öğrencileri teleskopla gökyüzünü seyrettiler. Soğuk havadan etkilenen öğrenciler ısınmak için ise halay çektiler.

Yakutiye Belediyesi Gençlik Merkezi Teknoloji Takımı ve Atatürk Üniversitesi Astrofizik Kulübü (ATAK) tarafından, turizme yeni kazandırılan Kalor Tepesinde gökyüzünü gözlemleme etkinliği düzenlendi. Yüzlerce üniversite öğrencisinin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte öğrenciler ilk kez teleskopla gökyüzünü seyretmenin heyecanını yaşadı.

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Kulübü (ATAK) üyeleri öğrencilere yıldızlar ve gezegenler hakkında bilgi verdi. Gökyüzünü yakından incelemenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler soğuk havadan kaçınmanın çözümünü ise halay çekmekte buldu. Teleskopla gökyüzünü izleyen öğrenciler, sırasıyla halaya eşlik ederken Yakutiye Belediyesi tarafından öğrencilerin ısınması için ocaklarda ateşler yakıldı.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte konuşan öğrenciler, gökyüzünü ilk kez bu kadar yakından gördükleri için heyecanlandıklarını ifade etti.

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