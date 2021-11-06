Aşkale’de kaçak alkol ve sigara operasyonu

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İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde kaçak alkol ve sigara uygulaması başlatıldı.

Toplum sağlığının korunması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün ülke genelindeki uygulaması Erzurum'un Aşkale ilçesinde uygulandı

Aşkale Kaymakamlığı Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamalarda ilçe genelinde 425 adet tütün dolu makaron 103 paket boş makaron ve 13 paket sigara filtresi ele geçirildi.

Genelge doğrultusunda yapılan uygulamalar neticesinde ele geçirilen yasaklı ürünler ve kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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