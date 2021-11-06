Pasinler’de otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’un Pasinler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole uçtu. Meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; olay Pasinler ilçesi Deneme mevki kavşağında yaşandı. Erzurum istikametinden Pasinler istikametinde seyir halinde olan Ünsal Bayoğlu yönetimindeki 25 LH 392 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole uçtu. Meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan Ünsal Bayoğlu, Tuğba Bayoğlu, Nimet Bayoğlu, Hatice Neva Bayoğlu, Hiranur Bayoğlu ve Merve Bayoğlu Pasinler İtfaiye Amirliğine bağlı itfaiye erlerince sıkıştıkları yerlerden kurtarıldılar. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Öte yandan kazayla ilgili Jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.