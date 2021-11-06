Azerbaycan’ın kalbi Atatürk Üniversitesi’nde attı Azerbaycan’ın zafer günü Atatürk Üniversitesi’nde büyük bir coşkuyla kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azerbaycan’ın kalbi Atatürk Üniversitesi’nde attı Azerbaycan’ın zafer günü Atatürk Üniversitesi’nde büyük bir coşkuyla kutlandı

İHA

Azerbaycan’ın kalbi Atatürk Üniversitesi’nde attı Azerbaycan’ın zafer günü Atatürk Üniversitesi’nde büyük bir coşkuyla kutlandı

Azerbaycan’ın kalbi Atatürk Üniversitesi’nde attı.
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Azerbaycan Zafer Günü kutlama programı düzenlendi.
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı 44 gün süren mücadelenin ardından Ermenistan işgalinden kurtardığı günün birinci yıl dönümü; Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ortaklığında düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı.
Günün ilk etkinliği, Karabağ Zaferi Fotoğraflarının yer aldığı serginin Yakutiye Medresesindeki açılışıyla başladı. Şehitlik ziyareti ve Erzurum Teknik Üniversitesinde gerçekleşen Karabağ Zaferi ve AzerbaycanTürkiye İlişkileri paneliyle devam eden etkinlikler, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Zafer Konseri ile son buldu.
Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen konsere Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra; Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Azerbaycan Milletvekili Elman Ceferli, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, AK Parti Erzurum İl Başkanı M. Emin Öz ile davetliler, kurum müdürleri, STK temsilcileri, üniversite mensupları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ermenistan işgali altındaki Karabağ’ın 44 günlük destansı bir mücadeleyle işgalden kurtarılışının ve Karabağ’ın anavatana katılışının yıl dönümü olan bu özel günü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Rektör Çomaklı: “Azerbaycan’la aramızdaki ilişki her şeyden öte bir kardeşlik ilişkisidir”
Bağımsızlığını ilan edişinden bugüne Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman kadim soy, dil ve kültür birliğinin, kardeşliğin, baki dostluğun gereğini yaparak Azerbaycan’ın yanında ve destekçisi olduğunu belirten Çomaklı, “Azerbaycan’la aramızdaki ilişki her şeyden öte bir kardeşlik ilişkisidir. 30 yıl önce Ermenilerce sözde özerk Karabağ bölgesine haksızca gerçekleştirilen işgal, Türkiye’miz ve Azerbaycan’ın güçlü kardeşlik ve dostluk bağlarının zafer inancına dönüşmesi ile sonuçlarını verdi. Can Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının azatlığının bizlere yaşattığı gururu ve sevinci yüreklerimizin en derininde hissediyoruz. İki ülke adına atılmış adımlar, bugün TürkiyeAzerbaycan arasındaki güçlü bağın temelini oluşturmuştur. Ülkelerimiz arasında gittikçe güçlenen çok yönlü bağ, ekonomi, siyaset gibi pek çok alanda olduğu gibi kültürel ilişkilerimize de ayrı bir ivme kazandırmıştır” dedi.

“Azerbaycan’dan gelen 175 öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz”
Bugün itibariyle Azerbaycan’dan gelen 175 öğrencinin Atatürk Üniversitesinde eğitim aldığını hatırlatan Çomaklı, “Yine 3 öğretim üyesi de üniversitemizde görev yapıyor. Azerbaycan’daki üniversiteler ve bazı kültürel kuruluşlarla da çok sayıda çok yönlü ikili iş birliklerimiz mevcut. Hedeflerimiz arasında kardeş ülke Azerbaycan’la tarihî, coğrafî, kültürel köprülerimizin yanında Yükseköğretim bağlamında kurulmuş olan ilişkilerimizin, yeni projeler ve etkinliklerle artarak devem ettirilmesi bulunuyor. Bugün burada sergilenecek sanatsal buluşma vesilesiyle siz kıymetli misafirlerimizi üniversitemizde görmekten son derece memnun olduğumu belirtmek isterim. Dünyaya örnek teşkil eden ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve dostluğumuzun devam ederek gelecek kuşaklara güzel bir miras olarak devredilmesini temenni ediyorum. Allah bağımsızlık mücadelesinde ve Karabağ Zaferinde şehadete yürüyen tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize şifalar nasip etsin” diyerek konuşmasını tamamladı.
Başkonsolos Guliyev: “Zaferin yıl dönümünü sizlerle kutlamanın gururunu yaşıyoruz”
“30 yıla yakın Ermenistan tarafında kalan topraklarımız 2020 Eylül ayında başlayan ve 44 gün süren savaşın ardından azat olmasının birinci yıl dönümünü Erzurum'da sizlerle birlikte kutlamanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev: “Sizlere minnettarız. Birinci yıl zaferi bizim için çok önemli. 30 yıla yakın zamandır işgal edilen toprakları geri almanın gururunu yaşıyoruz. Malazgirt'te tarih yazmaya başlayan Türkler bu gün Karabağ'da tarih yazmaya devam ediyor. Türkiye’nin desteği her an hissettiğimiz bu süreçte yanımızda olduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Sekmen: “Türkiye ve Azerbaycan güçlerini birleştirdi ve tüm dünyaya gereken mesajı verdi”
Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan ettiğinde onu tanıyan ilk devletin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Azerbaycan’ın o günden beri yapmış olduğu ekonomik planlarda Türkiye’nin her zaman yanında ve destekçisi olduğunu belirterek: “Çünkü bizim aramızdaki ilişki bir çıkar ilişkisi değil bir kardeş ilişkisiydi. 30 yıl önce Ermenilerce sözde özerk Karabağ bölgesine haksızca bir işgal gerçekleşti. Tabi ki bu haksız işgal böyle kalmamalıydı. Türkiye’miz ve Azerbaycan’ımız güçlerini birleştirdi ve tüm dünyaya gereken mesajı verdi. Her bir Türk vatandaşımızın gururla seyrettiği, zafer için kalbimizin çarptığı günlerde, Azerbaycan ordusu ile birlikte 44 gün süren savaşı, binlerce şehidimize rağmen büyük bir zaferle kazandık. Allah bağımsızlık mücadelesinde ve Karabağ Zaferinde şehadete yürüyen şehitlerimizin tamamına rahmet, gazilerimize şifalar nasip etsin” şeklinde konuştu.
Erzurum Valisi Okay Memiş: "Türkiye ve Azerbaycan tek millet iki devlettir”
Böylesine özel bir günde Azerbaycan devletinin misafirlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Erzurum Valisi Okay Memiş: “Burada olmamızın sebebi, Azerbaycan'ın haklı davası ve haklı gururu olan Zafer Gününün 1. yıl dönümünün kutlanıyor olmasıdır. Türkiye ve Azerbaycan tek millet iki devlettir, böyle bir gururu Dadaşlar diyarında kutlamanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutlu günü kutlamak, şehitlerimizi rahmet ile anmak için burada bulunuyoruz. Çeşitli etkinliklerle bu kutlamalar gün boyu devam etti. Karabağ zaferinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milleti olarak başka bir ülke toprağında gözümüz olmadı olmaz da ama topraklarımıza göz dikenlere de haddini bildiririz. Er veya geç de olsa hakkımızı almasını da biliriz. Bir çakıl taşımızı da kimselere vermeyiz. Dünya da bunu zaten gördü" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımıyla başlayan Zafer Günü programı, Erzurum ile Kafkas Halk Oyunları ekiplerinin gösteriyle devam etti. Nahçıvan Devlet Üniversitesi Konservatuvar Sanatçılarının milli duyguları yansıtan eserleri icra etmelerinin arıdan program, Azerbaycan’dan gelen misafirlere hediye takdimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pasinler’de otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı
YEREL HABERLER Pasinler’de otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı
Aşkale’de kaçak alkol ve sigara operasyonu
YEREL HABERLER Aşkale’de kaçak alkol ve sigara operasyonu
DAİB 2020 yılı toplam ihracatını şimdiden geçti Doğu Anadolu Bölgesinin Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, "2020 yılı toplam ihracatına 10 ayda ulaştık"
YEREL HABERLER DAİB 2020 yılı toplam ihracatını şimdiden geçti Doğu ...
Önce gökyüzünü seyrettiler, sonra halay çektiler
YEREL HABERLER Önce gökyüzünü seyrettiler, sonra halay çektiler
Akademisyenler başarılarını Rektör Çomaklı ile paylaştı
YEREL HABERLER Akademisyenler başarılarını Rektör Çomaklı ile ...
Köy okulunda mini teknofest
YEREL HABERLER Köy okulunda mini teknofest
Erzurum’da çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheliden 28’i tutuklandı
YEREL HABERLER Erzurum’da çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheliden ...
Aziziye Belediyesi’nde kan bağışı seferberliği
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’nde kan bağışı seferberliği
Aydemir: ‘Yeniden dünyaya nizam vereceğiz inşallah’ ‘Bu vatanın her karışı Kürtündür’ ‘HDP Kürt düşmanlığı yapıyor’ Aydemir Dadaşlar adına Karabağ Zaferini kutladı
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Yeniden dünyaya nizam vereceğiz ...
Köy çocuklarının roket ve drone heyecanı Köy çocuklarının roket ve drone şaşkınlığı festivalde renkli görüntülere sahne oldu Erzurum’da köyde eğitim gören öğrencilere ‘Teknoloji Festivali’ düzenlendi
YEREL HABERLER Köy çocuklarının roket ve drone heyecanı Köy ...
Erzurum’da Karabağ zaferi fotoğraf sergisi Azerbaycan Zafer Günü Erzurum’da etkinliklerle kutlanıyor
YEREL HABERLER Erzurum’da Karabağ zaferi fotoğraf sergisi Azerbaycan ...
Osmanlı'nın salgın ile mücadelesi arşivlerde; aşı, karantina ve kapatma
YEREL HABERLER Osmanlı'nın salgın ile mücadelesi arşivlerde; aşı, ...
Erzurum İl Müftüsü Yıldırım, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Erzurum İl Müftüsü Yıldırım, Rektör Çomaklı’yı ...
Aydemir sosyal medyayı değerlendirdi Yalan ve İftira haberciliğine sert tepki Zengezur Koridorunun önemini paylaştı ‘Dadaşlar Zengezur Koridorunun açılmasını bekliyor’
YEREL HABERLER Aydemir sosyal medyayı değerlendirdi Yalan ve İftira ...
Muhtar, mahallenin 50 yıllık su sorununun çözülmesini davul zurna eşliğinde kutladı
YEREL HABERLER Muhtar, mahallenin 50 yıllık su sorununun çözülmesini ...
Vali Okay Memiş, lösemili çocuklar ve ailelerini kabul etti
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş, lösemili çocuklar ve ailelerini ...
Akademi - sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti
YEREL HABERLER Akademi - sektör buluşmalarının birincisi gerçekleşti
Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın ekmeğinin tuzu yok’ Aydemir’den Viva Zapata’ya ‘Münzirle Sinimmar’ cevabı ‘Reform ve yatırımlar cumhurbaşkanımızın eseridir’ Cumhurbaşkanımızın milletin gönlünde özel yeri var Aydemir Erzurum’un taleplerini dile getirdi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın ekmeğinin tuzu ...
Erzurum Şehir Hastanesi’nde Organ Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Hastanesi’nde Organ Haftası etkinliği
ETÜ kapılarını onlar için açtı Protokol imzaladılar
YEREL HABERLER ETÜ kapılarını onlar için açtı Protokol imzaladılar
Kıdemli Albay Şimşek’ten iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Kıdemli Albay Şimşek’ten iade-i ziyaret
Moskova'da testten geçen teleskop aynası Erzurum'a getirilecek
YEREL HABERLER Moskova'da testten geçen teleskop aynası Erzurum'a ...
Suç binaları bir bir yıkılacak
YEREL HABERLER Suç binaları bir bir yıkılacak
Bomba gibi patlayan powerbank parmağını kopardı
YEREL HABERLER Bomba gibi patlayan powerbank parmağını kopardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.